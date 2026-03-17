Hansi Flick bleibt wohl länger des FC Barcelona. Der Präsident schwärmt vom Ex-Bundestrainer und sieht in ihm einen Stabilitätsfaktor wie einst Guardiola.
17.03.2026 - 12:21 Uhr
Barcelona - Hansi Flick steht kurz vor einer vorzeitigen Vertragsverlängerung beim FC Barcelona. Die weitere Zusammenarbeit mit dem früheren Bundestrainer wollen die Katalanen in Kürze bekanntgeben, wie Barça-Präsident Joan Laporta beim Sender "RAC1" erklärte. "Wir alle haben die Absicht, den Vertrag zu verlängern. Hansi ist ebenfalls dafür."