Im Dezember wollte der Deutsche Fußball-Bund einen neuen Liga-Verband für die Frauen-Bundesliga gründen. Nun gibt es eine völlig überraschende und brisante Wendung.
04.12.2025 - 14:14 Uhr
Frankfurt/Main - Die 14 Fußballvereine der Frauen-Bundesliga wollen den geplanten Ligaverband überraschend ohne den Deutschen Fußball-Bund (DFB) gründen. Mehrere Clubs veröffentlichten eine entsprechende gemeinsame Mitteilung. Die deutschen Top-Teams stehen demnach möglicherweise vor einem folgenreichen Bruch mit dem Dachverband.