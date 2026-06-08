Fußball Frauen-Regionenliga Emotionaler Abschied beim TSV Grafenau
Die Fußballerinnen aus Grafenau schaffen mit dem klaren Sieg gegen den VfL Herrenberg II den Klassenerhalt in der Regionenliga. Die Herrenbergerinnen müssen in die Relegation.
Die Fußballerinnen aus Grafenau schaffen mit dem klaren Sieg gegen den VfL Herrenberg II den Klassenerhalt in der Regionenliga. Die Herrenbergerinnen müssen in die Relegation.
Die Fußballerinnen des TSV Grafenau haben den Klassenerhalt in der Regionenliga, Staffel IV, geschafft. „Spannender kann es kaum sein“, sagte Trainerin Nina Steger vor dem abschließenden Derby mit dem VfL Herrenberg II.