Fußball Frauen-Regionenliga: Emotionaler Abschied beim TSV Grafenau

Die Fußballerinnen des TSV Grafenau haben den Klassenerhalt in der Regionenliga, Staffel IV, geschafft. „Spannender kann es kaum sein“, sagte Trainerin Nina Steger vor dem abschließenden Derby mit dem VfL Herrenberg II.

Das war es auf dem Platz am Ende jedoch nicht. Denn die Gastgeberinnen ließen dem erneut ersatzgeschwächten Team aus Herrenberg beim 6:0 nicht den Hauch einer Chance. „Wir haben mit einer engen Kiste gerechnet.“ Doch bereits nach drei Minuten beförderte Julia Steger den Ball das erste Mal ins Netz. Anna Krämer per Strafstoß, Leonie Rauer und erneut Julia Steger erhöhten noch in der ersten halben Stunde auf 4:0. Kurz nach der Pause verpassten Rauer und Yvonne Wurmbrand dem Gegner den endgültigen K.o.-Schlag.

Hinten raus wurde es auf Grafenauer Seite dann noch emotional. Nach 83 Minuten wurde Anett Wolf mit großem Applaus der 150 Zuschauer verabschiedet. „25 Jahre lang haben wir gemeinsam im Fußball verbracht“, erzählte Nina Steger. Seit der C-Jugend beim VfL Sindelfingen kickten sie gemeinsam. Nun hängt Wolf ihre Fußballschuhe mit 38 Jahren an den Nagel. „Nachdem wir den Klassenerhalt geschafft haben, wurde natürlich noch ordentlich gefeiert.“

In der Tabelle zogen die Grafenauerinnen sogar noch an der SG Nufringen/Emmingen/Jettingen vorbei, die ihre Partie bei der SG Locherhof/Mariazell absagen musste, vorbei und beenden die Saison auf Rang acht.

Anders war die Gemütslage bei den Gästen. Da die SG Sulgen/Hardt mit 2:1 gegen den SV Eutingen II gewann, müssen die Herrenbergerinnen noch eine Extra-Runde drehen.

Der VfL Sindelfingen Ladies erzielte derweil mit dem 1:1 gegen Verbandsliga-Meister VfB Stuttgart II am letzten Spieltag nochmal einen Achtungserfolg. „Nach dem Sieg im Hinspiel haben wir zweimal nicht gegen den Top-Favoriten verloren“, lobte Team-Manager Marc Pflieger. Und eigentlich auch kein Tor gegen den Meister kassiert. „Für die Treffer waren wir auf beiden Seiten zuständig“, sagte er mit einem Augenzwinkern.

Nach einem schönen Treffer von Selina Martens köpfte Annika Hagemann den Ball nach einer Ecke ins eigene Tor. „Dennoch ein super Abschluss für uns“, betonte Pflieger. „Wir wären natürlich gerne noch Zweiter geworden. Doch auch so war es eine starke Runde von uns.“ Darauf lässt sich aufbauen. Im kommenden Jahr wollen die Sindelfingerinnen oben angreifen.