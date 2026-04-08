Im Schatten der großen Champions League steht der SC Freiburg vor einem historischen Abend. Kassieren die Clubs unterhalb der Königsklasse zu wenig? Die Diskussionen nehmen wieder Fahrt auf.
08.04.2026 - 14:03 Uhr
Freiburg - 4,2 Millionen Euro stehen für den SC Freiburg auf dem Spiel. Klingt erst mal nach viel. Beim zweiten Blick - vor allem Richtung Königsklasse - aber schon nach weniger. Der Europapokal als Drei-Klassen-Gesellschaft. Die Diskussionen um eine mögliche Umverteilung der Gelder im Milliardengeschäft Profifußball sind nicht neu. Jetzt, wo die internationalen Wettbewerbe in die entscheidende Phase gehen, nehmen sie aber wieder Fahrt auf.