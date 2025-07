Fußball: FSV Waldebene Ost II: Deshalb lehnt der Kreisliga-B1-Meister trotz Titel den Aufstieg ab

Meister müssen aufsteigen – mit dieser Initiative setzten sich nordostdeutsche Fußballklubs für eine Aufstiegsreform in die 3. Liga ein. Denn aktuell steigen nur vier von fünf Regionalliga-Meistern auf. In die deutlich finanzstärkere und sportlich attraktivere 3. Liga wollen jedoch alle. Anders stellt sich die Situation in der niedrigsten Stuttgarter Spielklasse dar: Der FSV Waldebene Stuttgart-Ost II hat zwar den Titel in der Kreisliga B, Staffel 1, geholt, verzichtet jedoch auf die Rückkehr in die Kreisliga A, in der auch die erste Mannschaft auf Punktejagd geht. Stattdessen geht die vom Verein als U23 bezeichnete Mannschaft auch in der kommenden Saison in der Kreisliga B an den Start.