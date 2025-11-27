Fußball: FSV Waldebene Ost Mit dem Neuen gleich zum Aufstieg?
Manuel Strobel trainiert seit Juli die Oberliga-Fußballerinnen des FSV Waldebene Stuttgart-Ost. An diesem Samstag geht es ins Spitzenspiel.
Die Balance zu finden zwischen Ergebnisdruck und Vermittlung der eigenen Vorstellungen von Fußball, in diesem Dilemma steckte Manuel Strobel zu Saisonbeginn. Gerade einmal ein Punkt stand für die Frauen des FSV Waldebene Stuttgart-Ost nach drei Oberliga-Spieltagen auf dem Konto. Doch der 32-jährige Trainer, der die Mannschaft in diesem Sommer übernommen hat, scheint mittlerweile den richtigen Dreh zu haben. Nach dem Leerlauf zum Auftakt schalteten die Waldebene-Fußballerinnen gleich mehrere Gänge hoch und haben acht Spiele in Serie – sechs Siege, zwei Remis – nicht mehr verloren. Die Folge: Platz drei, punktgleich mit dem Tabellenzweiten SV Hegnach und sieben Zähler hinter dem Klassenprimus Karlsruher SC II. Eben bei den Badenerinnen tritt Strobel mit den Seinen an diesem Samstag, 17.30 Uhr, zum Spitzen- und gleichzeitig ersten Rückrundenspiel an. Zudem ist es auch die letzte Partie vor der Winterpause.