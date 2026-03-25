Vor den internationalen WM-Playoffs gibt es brisante Nebenschauplätze. Die Sicherheit im Gastgeberland Mexiko und die Anreise eines Teams bereiten Probleme.
25.03.2026 - 09:50 Uhr
Berlin - Nur gut einen Monat nach der verheerenden Gewaltwelle im Land steht WM-Gastgeber Mexiko vor einer angespannten Generalprobe. In den WM-Stadien von Guadalajara und Monterrey werden in dieser Woche in den internationalen Playoffs zwei der letzten Tickets für das XXL-Fußball-Turnier mit 48 Teams im Sommer vergeben. Dabei gibt es nicht nur Sorgen wegen der Sicherheitslage vor Ort, auch der Iran-Krieg bereitet einem Teilnehmer große Probleme bei der Anreise.