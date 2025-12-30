 
  2. Sport
  4. Lokalsport Stuttgart/Filder

  Böblinger Finaljubel – und ein unerwartetes „Problem" an der Kasse

Fußball-Hallenturnier in Bernhausen Böblinger Finaljubel – und ein unerwartetes „Problem" an der Kasse

Fußball-Hallenturnier in Bernhausen: Böblinger Finaljubel – und ein unerwartetes „Problem“ an der Kasse
1
Am Ende obenauf: die Mannschaft des Landesligisten SV Böblingen. Foto: Günter Bergmann

Die 49. Turnierauflage des TSV Bernhausen wird zum Erfolg, aus sportlicher Sicht nur nicht fürs eigene Team der Gastgeber. Einen der Preisgewinner zieht es nun in die Oberliga.

Lokalsport : Franz Stettmer (frs)

Es gibt eine Begebenheit, die ziemlich gut beschreibt, wie die Veranstaltung gelaufen ist. Am Finaltag, diesem Montag, bekamen die Macher des Fußballhallenturniers des TSV Bernhausen kurzfristig ein Problem: Die gedruckten Eintrittskarten gingen aus. Der Zuschauerandrang in der Rundsporthalle war so groß, dass die Gastgeber an der Kasse auf die Schnelle nachlegen mussten. Insgesamt, über alle drei Wettbewerbstage, zählten sie schließlich um die 1300 zahlende Besucher – was allerdings nicht der einzige Grund dafür ist, dass der Organisator und Spielleiter Thomas Otto strahlt: „Alles toll gelaufen. Wir sind rundum zufrieden.“ Auch die rein sportliche Bilanz fällt positiv aus, dies mit einem unstrittig verdienten Sieger. Im Finalduell zweier Landesligisten behauptete sich die SV Böblingen gegen den FV Neuhausen mit 5:4 nach Elfmeterschießen.

 

Der Bernhausener Staffelrivale sackt somit zwei nachweihnachtliche Geschenke ein: Neben dem traditionell ausgelobten Filder-Cup geht der Löwenteil des Preisgelds an ihn, nämlich 950 Euro. „Übers gesamte Turnier die spielerisch beste Mannschaft“, lobt Otto. Und denn auch nicht von ungefähr das Team, das nach Einschätzung von ihm und seiner Kollegen zudem den besten Einzelspieler stellte: Den entsprechenden Sonderpreis erhielt Fabio Carneiro De Carvalho – für ihn zugleich wohl ein Abschiedspräsent in seinem Verein. Der 22-Jährige steht dem Vernehmen nach vor einem Winterpausen-Wechsel zum Oberligisten FSV 08 Bietigheim-Bissingen.

Siegerehrung mit dem Filderstädter Oberbürgermeister Christoph Traub (links). Foto: Günter Bergmann

Nach einem zweiten Vorrunden-Gruppenplatz rauschten Carneiro De Carvalho und die Seinen durch die weiteren Runden der Konkurrenz. Im Halbfinale etwa servierten sie den TSV Plattenhardt mit 5:0 ab, ehe es im Endspiel eine enge Angelegenheit wurde. 1:1 nach Ablauf der regulären Spielzeit, 2:2 nach Verlängerung. Erst im Shootout vom Punkt ging der Kontrahent Neuhausen in die Knie. Jener FV Neuhausen, zu dem von Bernhausener Seite spätestens seit der vergangenen Woche ein besonderes Verhältnis besteht: Wie berichtet wird Ugur Yilmaz, der Trainer des Ortsnachbarn, in der nächsten Saison neuer Coach beim Fleinsbach-Club. Aktuell weilte er an seiner künftigen Wirkungsstätte nur unter den Zuschauern. Die Neuhausener Teambetreuung übernahm in der Halle einer von Yilmaz’ sonstigen Assistenten, Josip Colic.

Weitere Artikel zu Hallenfußball
 
 