Ohne Neuer, mit Protesten im Stadion und einem herausragenden Harry Kane: Wie die Bayern Stuttgarts Träume von der Titelverteidigung in Berlin beim 3:0 platzen lassen.
23.05.2026 - 21:57 Uhr
Berlin - Der eiskalte Torjäger Harry Kane hat den FC Bayern München mit einem Hattrick zum lang ersehnten 21. Pokalsieg und dem Double geführt. In einem lange Zeit zähen DFB-Pokalfinale entthronte die Meister-Mannschaft von Vincent Kompany den Titelverteidiger VfB Stuttgart mit einem schließlich hochverdienten 3:0 (0:0).