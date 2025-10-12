Haaland lässt sich von Protesten rund um das Spiel seiner Norweger gegen Israel nicht beirren. Der Superstar glänzt und kann fast für die WM planen. Ein Mitspieler spricht über Sicherheitssorgen.
12.10.2025 - 12:34 Uhr
Oslo - Vor dem Stadion lieferten sich Demonstranten Auseinandersetzungen mit der Polizei, drinnen bot Superstar Erling Haaland eine verrückte Fußballshow. Nach dem 5:0 im brisanten Duell mit Israel ist Norwegen der ersten WM-Teilnahme seit 1998 ganz nah. "Einfach fantastisch", sagte Haaland beim Fernsehsender TV 2. "Wir nähern uns der Weltmeisterschaft."