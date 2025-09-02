Fassungslos, gaga, bekloppt: Uli Hoeneß kritisiert die Rekordsummen auf dem Transfermarkt. Wieso er die Bundesliga warnt und Bayern international nur noch als Außenseiter sieht.
02.09.2025 - 21:55 Uhr
Berlin - Bayern-Ehrenpräsident Uli Hoeneß ist entsetzt über die jüngsten Entwicklungen auf dem internationalen Transfermarkt. "Ich war fassungslos, was die letzten sechs, acht Wochen im internationalen Fußball los war", sagte der 73-Jährige bei einer Veranstaltung der Deutschen Fußball Liga in Berlin.