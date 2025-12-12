Wer sein Team bei der Fußball-WM 2026 bis zum Finale live sehen will, muss mit bis zu 6.000 Euro Kosten alleine für Tickets rechnen. Eine Fanvereinigung übt nun massive Kritik.
12.12.2025 - 06:10 Uhr
Frankfurt/Main - Die internationale Fanvereinigung Football Supporters Europe hat scharfe Kritik am Ticketverkauf für die Fußball-WM geübt und einen sofortigen Stopp der aktuellen Verkaufsphase gefordert. Man sei "über die horrenden Ticketpreise entsetzt", schrieb die Fanvereinigung in einer Mitteilung nach Beginn der nächsten FIFA-Verkaufsphase. In jener Phase können Anhänger der teilnehmenden Teams auch Tickets in den jeweiligen Fanblöcken erwerben.