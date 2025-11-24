Neapel ohne Diego Maradona ist nur schwer vorstellbar: In der süditalienischen Metropole wird der Fußballspieler aus Argentinien bis heute verehrt. Um seine Kultstätte gibt es aber Streit.

Neapel - In Neapel wird er wie ein Heiliger verehrt. "Dios existe" - Gott existiert - steht etwa auf einem herzförmigen Poster. Gemeint ist aber nicht der Allmächtige, sondern der Fußballer Diego Maradona. Die Liebe zu dem gebürtigen Argentinier ist so groß, dass die Italiener ihrem Idol im Herzen der süditalienischen Metropole ein Denkmal gesetzt haben: Am Largo Maradona - den es allerdings in Neapels Straßenverzeichnis offiziell gar nicht gibt.

Der kleine Platz mitten in den Quartieri Spagnoli (Spanisches Viertel) ist dem Mann gewidmet, der von 1984 bis 1991 beim SSC Neapel spielte und den Verein zu zwei Meisterschaften führte. Seit einigen Jahren ist der Largo Emanuele De Deo - so der eigentliche Name - eine der größten Touristenattraktionen der Stadt.

In den engen Gassen bietet sich den Besuchern heute ein wahrhaftiges Fan-Eldorado: Straßenhändler verkaufen alle möglichen Maradona-Devotionalien von kleinen Statuen über Schlüsselanhänger bis hin zu Trikots. Doch fünf Jahre nach dem Tod der Fußballlegende gibt es genau darum Streit in Neapel. Am Dienstag (25. November) jährt sich Maradonas Todestag zum fünften Mal.

Maradona-Konterfei mit Laken verhüllt

Im Grunde geht es bei dem Streit um die Gewerbelizenzen der Straßenverkäufer und Imbissbetreiber dort. Im Oktober eskalierte der Streit, als die Polizei eine großangelegte Razzia am Largo Maradona durchführte: Mehrere Stände wurden konfisziert, Händler bekamen hohe Bußgeldbescheide, außerdem beschlagnahmten die Einsatzkräfte zahlreiche Maradona-Souvenirs. Ein Standinhaber soll obendrein illegal Strom abgezweigt haben.

Aus Protest verhängten die Betreiber den Wallfahrtsort mit einer Plastikplane. Für Touristen auf der Suche nach dem typischen Selfie besonders bitter: Das berühmte Maradona-Wandbild, das den jungen Diego im himmelblauen Napoli-Trikot an einer Hauswand zeigt, wurde ebenfalls verhüllt.

Der Konflikt schwelt seit Jahren. Antonio Esposito, auch bekannt als "Bostik", hatte den Ort in seiner heutigen Form auf privatem Grund errichtet. Seit geraumer Zeit habe er bei der Stadtverwaltung um die richtigen Genehmigungen für die Händler gebeten. "Wir fordern seit Jahren die Legalisierung, und niemand hört uns zu. Dann kommen sie und führen Razzien durch", empörte sich Esposito nach dem jüngsten Einsatz.

Largo Maradona längst wichtiger Tourismusfaktor

Denn die Händler verfügen nach seinen Worten bisher nur über Lizenzen für den mobilen Straßenhandel und nicht für permanente Gewerbe. Da der Largo Maradona privat verwaltet wird, sind die Verfahren für die richtigen Genehmigungen und Gewerbescheine langwierig und vor allem kompliziert.

Der öffentliche Druck der Händler - als wichtiger Tourismus- und Wirtschaftsfaktor - hat nach zwei Wochen Wirkung gezeigt. Neapels Bürgermeister Gaetano Manfredi, zunächst nicht zu Kompromissen bereit, zeigte sich offen für Verhandlungen. Mehrere Treffen zwischen Stadt und Esposito mit seinem Anwalt Angelo Pisani wurden in der Folge abgehalten.

Neapels Bürgermeister lenkt ein

Und tatsächlich verkündete Bürgermeister Manfredi überraschend eine Einigung in dem Streit: Der Bereich des Largo Maradona soll der Gemeinde übertragen werden, "um klare Regeln zu gewährleisten". Offenbar hat der öffentliche Druck Manfredi zum Einlenken gebracht. Die wirtschaftliche Bedeutung der Kultstätte für seine Stadt konnte er wohl nicht mehr ignorieren.

Schätzungen der lokalen Behörden haben 2023 etwa sechs Millionen Menschen die Quartieri Spagnoli besucht - vor allem wegen des Largo Maradona.

Durch die Übertragung des Bereichs an die Gemeinde soll es einfacher sein, Genehmigungen und Gewerbescheine für die Händler zu erteilen. Wie konkret eine Einigung wirklich ist, ist nicht ganz klar. Offiziell wurde zunächst ein "Prozess" eingeleitet. Genaue Details sind ebenfalls nicht bekannt.

Seit Einigung immer wieder neue Einsätze

Manfredi sprach jedoch überschwänglich von einem "neuen Anfang für den Largo Maradona". Ob die Lösung Bestand haben wird, wird sich zeigen. Erst kürzlich wurden wieder einige Händler von den Behörden ins Visier genommen. Anwohner und Touristen beobachteten, wie Beamte einen ganzen Stand mit Napoli-Trikots in einen Transport luden und konfiszierten. Auch die üblichen Souvenirs wie Magnete und Handyhüllen wurden beschlagnahmt.

Die Plastikplanen über den Ständen und das Bettlaken auf dem Maradona-Konterfei sind unterdessen verschwunden. Der Schritt der Stadtverwaltung scheint die Händler beschwichtigt zu haben - vorerst. Lokale Medien in Neapel berichteten seit der Einigung immer wieder von neuen Einsätzen der Polizei. Es dürfte nicht lange dauern, bis die Stimmung am Largo Maradona wieder kippt.