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  6. Dringend gesucht: zwei Teams für die Stuttgarter Staffel

Fußball im Kreis Böblingen Dringend gesucht: zwei Teams für die Stuttgarter Staffel

Fußball im Kreis Böblingen: Dringend gesucht: zwei Teams für die Stuttgarter Staffel
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Riesengroßer Jubel bei den Fußballern der SpVgg Weil im Schönbuch über den Aufstieg in die Kreisliga A. Foto: K. Schuon

Die SpVgg Weil im Schönbuch II hat den Aufstieg in die Kreisliga A realisiert, spielen wird dort aber die Erste. Doch in der Staffel III gibt es generell zu viele Mannschaften.

Die SpVgg Weil im Schönbuch II, Tabellenvierter der Fußball-Kreisliga B, Staffel VIII, Stuttgart/Böblingen hat durch den Sieg im Elfmeterschießen im Relegationsspiel gegen die SF Kayh den Aufstieg in die Kreisliga A, Staffel III, geschafft. Aufsteigen wird allerdings die erste Mannschaft, die in der Kreisliga B, Staffel VII, ebenfalls Vierter geworden war und deutlich die Relegation verpasst hatte. Das Regelwerk besagt, dass in einem solchen Fall immer die erste Mannschaft über der Zweiten spielt. Die Weilemer Reserve verbleibt somit in der Staffel VIII.

 

Einen gleichen Fall gab es in der Saison 2015/16, als die SpVgg Aidlingen II in der Kreisliga B, Staffel VI, des damaligen Bezirks Böblingen/Calw Meister wurde, während die Erste vom Vogelherdle den vorletzten Rang der Staffel V belegte. Auch hier stieg letztlich die erste Mannschaft in die Kreisliga A auf. Kleiner Unterschied: Die zweite Mannschaft der SpVgg bestand damals aus Spielern der Ersten – und andersrum.

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Die SpVgg Weil im Schönbuch II setzt sich nach 120 Minuten Hitzeschlacht mit 5:4 im Elfmeterschießen gegen die SF Kayh durch – und steigt in die Kreisliga A, Staffel III, auf.

Dass die SpVgg Weil im Schönbuch in der Saison 2026/27 in der Kreisliga A, Staffel III, spielen wird, ist allerdings noch nicht ganz sicher. Denn die Liga umfasst durch den Abstieg des SV Nufringen, TSV Dagersheim und VfL Oberjettingen aus der Bezirksliga nun 18 Vereine. Weil sich die Vereinsvertreter für eine sogenannte Pooling-Lösung entschieden haben, werden zwei Teams gesucht, die in die Staffel II mit Stuttgarter Teams wechseln. Finden sich nicht zwei Freiwillige, wird der Württembergische Fußballverband im Zweifel entschieden, wer umgruppiert wird.

Bezirksliga-Absteiger TSV Dagersheim hat die Relegation verpasst, welche der SV Rohrau spielen durfte, der den Klassenerhalt geschafft hat. Trotzdem kam der TSV in den Genuss eines Relegationsspiels. Nämlich als Gastgeber der Partie TV Echterdingen gegen SV Ebersbach/Fils, die erst nach Elfmeterschießen (7:5) entschieden wurde. Dadurch verhinderten die Echterdinger den freien Fall von der Verbandsliga in die Bezirksliga. Und ihrer zweiten Mannschaft blieb der Zwangsabstieg aus der Bezirksliga erspart. Die Dagersheimer freuten sich über knapp 550 Zuschauer, womit Einnahmen in die Vereinskasse wanderten.

Lenny Zipperle (Mitte, Nummer 9) und die SF Gechingen haben den Aufstieg in die Landesliga, Staffel III geschafft. Foto: Eibner-Pressefoto

Die SF Gechingen aus der Bezirksliga Nordschwarzwald haben sich über die Relegation für die Landesliga, Staffel III, qualifiziert. Nach dem 3:2 gegen TSV Strassberg aus dem Bezirk Schwarzwald/Zollern war der Aufstieg als Wiederholungstäter (schon in der Spielzeit 22/23 gelang dieses Kunststück) perfekt. In Reihen der Gechinger tummeln sich einige Kicker, die schon im Kreis Böblingen gespielt haben. Andreas Kiwranoglou und Lenny Zipperle kickten einst beim TSV Ehningen, Besim Ramadani beim FC Gärtringen, Kevin Hörner sowie Keeper Sven Götz beim TSV Dagersheim und Alexander Pretsch beim TSV Ehningen und TSV Grafenau.

Freuen darüber durfte sich auch der VfL Ostelsheim, der erstmals in der Vereinsgeschichte in die Bezirksliga aufsteigt, obwohl er das entscheidende Relegationsspiel gegen den SV Althengstett mit 0:1 verloren hatte. Für Unmut zwischen den beiden an der Hermann-Hesse-Bahn gelegenen Nachbarn sorgte dabei der Spielort mit dem 70 Kilometer entfernten Wittershausen, einem Teilort von Sulz am Neckar.

Doppelten Grund zur Freude hatte Andreas Hess vom SV Rohrau. In Vertretung der in den USA weilenden SVR-Trainer Björn Holz und Matthias Mang schaffte er den Klassenverbleib mit dem Klub, dessen zweite Mannschaft er trainiert hat. Zur neuen Runde steigt Hess nun beim VfL Ostelsheim ein und feierte somit am Wochenende einen Klassenerhalt und Aufstieg.

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