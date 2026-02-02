Ist seine WM-Teilnahme nun richtig in Gefahr? Torwart Marc-André ter Stegen soll sich eine Muskelverletzung zugezogen haben, berichten spanische Medien.
02.02.2026 - 14:01 Uhr
Girona - Marc-André ter Stegen soll spanischen Medienberichten zufolge wegen einer Muskelverletzung mehrere Wochen ausfallen. Für den 33 Jahre alten deutschen Nationaltorwart könnte dies im schlimmsten Fall das Aus aller WM-Hoffnungen bedeuten, nachdem er vom FC Barcelona an den FC Girona ausgeliehen wurde, um dort Spielpraxis zu sammeln.