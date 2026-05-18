Die Rückkehr von José Mourinho zu Real Madrid soll bereits beschlossene Sache sein. Eine Bestätigung der Königlichen steht noch aus. Bekommt der Trainer die Real-Stars in den Griff?
18.05.2026 - 11:13 Uhr
Madrid - Startrainer José Mourinho steht einem Bericht zufolge kurz vor der Rückkehr zum spanischen Fußball-Rekordmeister Real Madrid. Wie Transferexperte Fabrizio Romano mitteilte, haben sich die Königlichen mit dem Portugiesen auf einen Zwei-Jahres-Vertrag geeinigt. Nach dem Spiel gegen Athletic Bilbao am nächsten Samstag soll Mourinho demnach den Kontrakt unterschreiben. Von Real gab es bislang keine Bestätigung.