 
Meine StZ
Schlagzeilen
StZ Extra
Stuttgart
Stadtbezirke
Region
Baden-Württemberg
Politik
Wirtschaft
Sport
Panorama
Kultur
Wissen
Reise
Genuss & Leben
Mediathek
Bei uns daheim
  2. Sport
  4. Lokalsport Stuttgart/Filder

  6. Warum in der Verbandsliga eine Rekordabsteigerzahl droht

Fußball in Württemberg Warum in der Verbandsliga eine Rekordabsteigerzahl droht

Fußball in Württemberg: Warum in der Verbandsliga eine Rekordabsteigerzahl droht
1
In der württembergischen Fußball-Verbandsliga geht mehr denn je das Abstiegsgespenst um. Foto: imago/Zink

Vor dem Wiederbeginn am Wochenende müssen gut zwei Drittel der Staffel um den Klassenverbleib bangen. Einiges spricht dafür, dass der befürchtete „Wahnsinn“ Realität werden wird.

Lokalsport : Franz Stettmer (frs)

Die Kommentare der Beteiligten reichen von „brutal“ bis zu „völliger Wahnsinn“. Doch alles Klagen und Ächzen wird nichts helfen: Die württembergische Fußball-Verbandsliga steuert in diesem Spieljahr auf eine Rekordabsteigerzahl zu. Realistisch ist, dass es bis zu acht (!) Mannschaften erwischen wird, die Relegation noch nicht mit eingerechnet. Das wäre fast die halbe Staffel. Und das heißt: ab Tabellenplatz sechs beginnt vor dem Start in die zweite Saisonphase am kommenden Wochenende das Bangen um den Klassenverbleib. Aber warum ist das heuer eigentlich so, in dieser extremen Form? Und wie ermittelt sich die genaue Zahl?

 

Wer im Konstrukt den Überblick behalten will, muss ein Stück weit Rechenkünstler sein. Abhängig ist die Zahl der Absteiger davon, wie viele württembergischen Teams aus der übergeordneten Oberliga absteigen. In der Oberliga wiederum beeinflusst das Geschehen der Regionalliga, in der Regionalliga jenes der dritten Liga. Verkürzt gesagt bedeutet dies: Je schlechter es „oben“ für Starter der eigenen Region läuft, desto mehr wirkt sich dies auf die Ligen darunter aus. Theoretisch möglich ist ein Dominoeffekt von der dritten Liga bis hinunter in die Kreisliga A.

Unsere Empfehlung für Sie

Fußball-Verbandsliga: Calcio-Ausrufezeichen vor dem Start: ein Brasilianer als neuer Torjäger

Fußball-Verbandsliga Calcio-Ausrufezeichen vor dem Start: ein Brasilianer als neuer Torjäger

Die Echterdinger überraschen mit einem Neuzugang. Zugleich dementiert der Trainer Di Frisco aufgekommene Gerüchte und bleibt die finanzielle Lage des Vereins aber angespannt.

Und hiermit vom Allgemeinen zum Konkreten. Wäre bereits jetzt Schluss, ergäbe sich folgende Konstellation: Aus der dritten Liga im SSV Ulm 1846 (bereits fünf Punkte Rückstand zum rettenden Ufer) ein Absteiger in die Regionalliga Südwest. Aus der Regionalliga Südwest damit vier Absteiger, darunter in der TSG Balingen und dem Schlusslicht Bahlinger SC zwei baden-württembergische Teams. Und in der Oberliga Baden-Württemberg damit vier oder fünf Absteiger (je nachdem, ob der Vizemeister sich in den Aufstiegsspielen zur Regionalliga behauptet oder nicht) – und unter diesen vier oder fünf Absteigern befänden sich Stand heute drei beziehungsweise vier Württemberger. Namentlich: SSV Reutlingen, FSV Hollenbach und FSV 08 Bietigheim-Bissingen sowie im zweiten Fall zudem der 1. FC Normannia Gmünd.

Die Verbandsliga bekäme also mächtig Zuwachs von „oben“. Das daraus resultierende Schreckensszenario: sechs beziehungsweise sieben Direktabsteiger in der eigenen Staffel. Auch der Stuttgarter Vertreter TSV Weilimdorf wäre als Tabellenzwölfter raus, während sich für den Bezirksrivalen Calcio Leinfelden-Echterdingen auf Rang acht derzeit nur noch ein Minivorsprung von einem Punkt zur K.-o.-Zone ergibt.

Unsere Empfehlung für Sie

Fußball- Verbandsliga: Reden ist Gold beim TSV Weilimdorf – auch via Dolmetscher

Fußball- Verbandsliga Reden ist Gold beim TSV Weilimdorf – auch via Dolmetscher

Der TSV Weilimdorf hat überraschende Abgänge zu verzeichnen, die die Stabilität in der Abwehr nicht gerade fördern. Sehr wichtig werden die drei Auftaktpartien.

Klar, alles unter dem Zusatz „Stand jetzt, Stand heute“. Noch sind 15 Spieltage zu absolvieren, kann sich in den Tabellen viel verschieben. Doch Vorsicht: nicht nur zum Besseren, sondern auch zum noch Schlechteren. Die erwähnten sogar acht Absteiger drohen, wenn aus der dritten Liga neben Ulm auch der ebenfalls gefährdete 1. FC Saarbrücken in die Regionalliga Südwest absteigen sollte. Erneut Stichwort Dominoeffekt. Stichwort Kettenreaktion. Damit stünde in der Regionalliga auch der SC Freiburg II noch auf der Kippe, mit entsprechenden Auswirkungen auf tieferer Ebene.

Die Mindestzahl liegt in der Verbandsliga diese Saison bei vier Absteigern, welche allerdings nur greifen würde, wenn aus der Oberliga keine einzige württembergische Mannschaft absteigt. Zumindest dies ist in Anbetracht des momentanen Rankings sehr unwahrscheinlich. Deutlich mehr spricht dafür, dass der „Wahnsinn“ reale Formen annehmen wird. Wer unter den 17 Teilnehmern ohne Wenn und Aber auf der sicheren Seite sein will, obendrein ohne die Zusatzgefahr Relegation, muss wenigstens Achter werden. Brutal, aber wahr: ein nur einstelliger Abschlussplatz könnte am Ende zu wenig sein.

Die möglichen Fälle

Vier Absteiger
bei null württembergischen Absteigern aus der Oberliga (aufgrund des aktuellen Oberliga-Tabellenstands sehr unwahrscheinlich)

Fünf Absteiger
bei einem oder zwei württembergischen Absteigern aus der Oberliga

Sechs Absteiger
bei drei württembergischen Absteigern aus der Oberliga (einer der beiden Fälle, der nach den jetzigen Tabellenständen zutreffen würde)

Sieben Absteiger
bei vier württembergischen Absteigern aus der Oberliga (einer der beiden Fälle, der nach den jetzigen Tabellenständen zutreffen würde)

Acht Absteiger
bei fünf württembergischen Absteigern aus der Oberliga

Neun Absteiger
bei sechs württembergischen Absteigern aus der Oberliga (theoretisch möglich, aber sehr unwahrscheinlich)

Weitere Themen

Vor der Rückrunde: Bestens informiert mit dem WhatsApp-Kanal für den Fußball in Stuttgart und Filder

Vor der Rückrunde Bestens informiert mit dem WhatsApp-Kanal für den Fußball in Stuttgart und Filder

Ihr wollt Einblicke, ganz nah dran sein und Nachrichten zum Fußball in Stuttgart und Filder vor allen anderen? Dann haben wir einen Tipp für euch: Abonniert unseren WhatsApp-Kanal!
Von unserer Redaktion
Fußball-Bezirksliga: TVE II: Drei schwere Echterdinger Verluste – und eine große Gefahr im Hintergrund

Fußball-Bezirksliga: TVE II Drei schwere Echterdinger Verluste – und eine große Gefahr im Hintergrund

Teil sechs unserer Rückrundenvorschau. Für die plötzliche Problemzone im Angriff kristallisieren sich zwei Kandidaten heraus. Aber werden am Ende alle eigenen Siege nutzlos sein?
Von Franz Stettmer
Leichtathletik-Meisterschaften: VfB-Athlet schlägt Weltmeister und Weltrekordler

Leichtathletik-Meisterschaften VfB-Athlet schlägt Weltmeister und Weltrekordler

Nick Thumm wird bei den Winterwurftitelkämpfen in Sindelfingen deutscher Meister. Der VfB Stuttgart holt im Floschenstadion und Glaspalast insgesamt vier Medaillen.
Von Norbert Laske
Fußball-Bezirksliga Spvgg Cannstatt: Die Cannstatter Frage: alles auf Angriff?

Fußball-Bezirksliga Spvgg Cannstatt Die Cannstatter Frage: alles auf Angriff?

Teil fünf unserer Rückrundenvorschau. Warum der Trainer Damian Nagler zahlen muss und welche zwei unterschiedlichen Meinungen es innerhalb der Mannschaft gibt.
Von Franz Stettmer
Fußball-Bezirksliga: SV Bonlanden steigert sich von ganz schwach hin zu ganz stark

Fußball-Bezirksliga SV Bonlanden steigert sich von ganz schwach hin zu ganz stark

Zu Beginn des Nachholspiels beim Klassenprimus TV Darmsheim wird es Bonlandes Trainer Napolitano angst und bange, nach dem Spiel ärgert er sich über das 4:4.
Von Torsten Streib
Fußball: Testspiele: Der TSV Bernhausen vermiest die Calcio-Generalprobe

Fußball: Testspiele Der TSV Bernhausen vermiest die Calcio-Generalprobe

Der Landesligist gewinnt gegen den Verbandsligisten. Beim TSV Plattenhardt muss der Trainer Eiberger zwischen die Pfosten. Außerdem: TSV Weilimdorf, TV Echterdingen und MTV Stuttgart.
Von Marius Gschwendtner
Eishockey-Oberliga: Stuttgart Rebels sind auf mächtig Schützenhilfe angewiesen

Eishockey-Oberliga Stuttgart Rebels sind auf mächtig Schützenhilfe angewiesen

Nach der erneuten Niederlage, dieses Mal mit 3:6 bei den Lindau Islanders, ist der Eishockey-Oberligist Stuttgart Rebels vor dem finalen Spieltag raus aus den Pre-Playoff-Plätzen.
Von Torsten Streib
Fußball-Bezirksliga: Croatia: Drei Mutmacher und eine Manuel-Neuer-Frage im Abstiegskampf

Fußball-Bezirksliga: Croatia Drei Mutmacher und eine Manuel-Neuer-Frage im Abstiegskampf

Teil vier unserer Rückrundenvorschau. Bei Croatia Stuttgart übt sich der Trainer trotz einer beängstigenden Komponente in Zuversicht, sieht aber auch ein mögliches „Problem“.
Von Franz Stettmer
Fußball-Bezirksliga: TSV Musberg: Warum der Toptransfer gescheitert ist – und welche Rolle die Liebe spielt

Fußball-Bezirksliga: TSV Musberg Warum der Toptransfer gescheitert ist – und welche Rolle die Liebe spielt

Teil drei unserer Rückrunden-Vorschau. Der TSV Musberg startet mit fünf Winterzugängen, beklagt aber den nächsten Schwerverletzten und einen Torhüter, der im Frust hinwirft.
Von Franz Stettmer
Eishockey: Stuttgart Rebels: Schwache Rebels – so wird das nichts mit den Pre-Playoffs

Eishockey: Stuttgart Rebels Schwache Rebels – so wird das nichts mit den Pre-Playoffs

In der entscheidenden Phase um den Einzug in die Pre-Playoffs liefert der Stuttgarter Eishockey-Oberligist einen nicht erklärbaren Auftritt ab und verliert mit 3:8 gegen Peiting.
Von Torsten Streib
Weitere Artikel zu Verbandsliga Abstieg
 
 