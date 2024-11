In den Sphären des VfB Stuttgart

Die B-Juniorinnen des TSV Münchingen spielen in der höchsten deutschen Fußball-Liga – die Gerlingerin Nenna Kempf will unter die top Fünf kommen.

Henning Maak 06.11.2024 - 13:30 Uhr

Zum Fußball hat es Nenna Kempf früh gezogen. Bereits mit vier Jahren spielte sie bei den Bambini des FC Gerlingen, neun Jahre lang blieb sie ihrem Heimatverein treu. Dann wagte sie 2022 den Sprung gleich mehrere Klassen höher zum TSV Münchingen. In ihrer ersten Saison bestritt sie wegen einer Verletzung zwar nur eine einzige Partie – doch das als 13-Jährige in der B-Jugend. Mittlerweile ist die 15-Jährige zur stellvertretenden Kapitänin der B-Juniorinnen aufgestiegen, die nach Rang neun im Vorjahr in der Oberliga einen Platz unter den besten fünf Teams anpeilen.