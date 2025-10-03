Berlin - Die beiden deutschen Fußball-Idole Oliver Kahn und Stefan Effenberg haben Nationalspieler Florian Wirtz nach dessen Anlaufschwierigkeiten beim FC Liverpool den Rücken gestärkt. "Das ist nun die größte Herausforderung in seiner bisherigen Karriere", schrieb Effenberg in seiner Kolumne für das Nachrichtenportal "t-online". "Sportlich ging es für ihn bisher stets steil aufwärts – nun aber eben nicht mehr. Diese Zeit kann und muss für Wirtz enorm lehrreich sein", fügte der 57-Jährige hinzu.

An dieser Krise werde er wachsen, urteilte Effenberg. "Wenn er die richtigen Schlüsse zieht, kann er endgültig in die absolute Weltklasse vordringen", schrieb er weiter. Wirtz war im Sommer für eine Summe von bis zu 150 Millionen Euro von Bayer 04 Leverkusen nach England gewechselt. Bislang ist Wirtz noch ohne Tor, in sechs Ligaspielen gelang ihm auch noch keine Vorlage.

Kahn: "Das harte Profigeschäft"

Oliver Kahn sieht die Startprobleme des Kreativspielers keineswegs besorgniserregend. "Wenn wir anfangen, jetzt schon den Stab zu brechen über einen so großartigen Spieler - Leute, dann läuft doch irgendwas falsch langsam", sagte der frühere Nationaltorwart und Kapitän des FC Bayern in der Sky-Sendung "Triple – der Hagedorn Fußballtalk".

Dass der 22 Jahre alte Wirtz auch aufgrund der enorm hohen Ablöse in England bereits in der Kritik steht, müsse dieser aushalten, meinte Kahn: "Das ist eben das harte Profigeschäft, und in der Premier League weht eben nochmal ein ganz anderer Wind. Aber das ist gut für seine Entwicklung."

Kahn: Liverpool wird Wirtz nicht gleich "zerhauen"

Kahn (56) imponiert sehr, dass Wirtz die Herausforderung Premier League angenommen hat, statt in der Bundesliga zum ebenfalls interessierten FC Bayern zu wechseln. Er habe "großen Respekt" vor Spielern, "die sagen: Ich gehe den ganz großen Schritt", fügte Kahn hinzu. Umstellungsprobleme seien dabei normal: "Er kommt aus dem sicheren Heim Leverkusen, wo er der Hero war, und auf einmal muss er sich da überall hinten anstellen und merkt: 'Hoppla, hier sind ja alle so gut wie ich oder viele sind so gut wie ich.'"

Kahn glaubt nicht, dass die Verantwortlichen beim FC Liverpool um Trainer Arne Slot so schnell die Geduld mit Wirtz verlieren. "Ich kaufe ja keinen Spieler in dem Alter für so viel Geld und dann zerhaue ich mir den gleich", sagte er, "die werden ihm schon eine gewisse Zeit geben". Auch Borussia Dortmunds Ex-Torwart Roman Weidenfeller meinte, Wirtz werde auch in den kommenden Spielen auflaufen: "Ansonsten machst du den Jungen jetzt schon platt."