Bei dieser EM spielte Harry Kane bislang schwach. Doch mit seinem dritten Turniertor im Halbfinale gegen die Niederlande sorgt der Bayern-Star für eine Bestmarke.

dpa 10.07.2024 - 21:27 Uhr

Dortmund - Englands Nationalmannschafts-Kapitän Harry Kane ist mit seinem Treffer im Halbfinale gegen die Niederlande zum alleinigen Rekordtorjäger in K.-o.-Spielen der EM-Geschichte avanciert. Der 30 Jahre alte Bayern-Star traf in Dortmund per Foulelfmeter in der 18. Minute zum 1:1 und überflügelte mit seinem sechsten Treffer den Franzosen Antoine Griezmann, der fünf Tore in K.-o.-Spielen erzielt hat. Kane hatte den Strafstoß selbst herausgeholt.