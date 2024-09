Am 28. Oktober in Duisburg ist nach 145 Länderspielen Schluss: Die DFB-Frauen müssen künftig ohne Alexandra Popp spielen. In Wolfsburg aber läuft ihr Vertrag noch.

dpa 30.09.2024 - 13:19 Uhr

Frankfurt/Main - Kapitänin Alexandra Popp hat ihren Rücktritt aus dem Nationalteam erklärt. Deutschlands dreifache Fußballerin des Jahres wird ihre internationale Karriere unter dem neuen Bundestrainer Christian Wück nicht fortsetzen und auf eine EM-Teilnahme 2025 in der Schweiz verzichten. Ihr 145. und letztes Länderspiel wird die 33-Jährige am 28. Oktober in Duisburg gegen Australien bestreiten.