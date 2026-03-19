Die Saison im nordamerikanischen Fußball ist gerade mal einen Monat alt, da hat sich die erste Titelchance für Thomas Müller bei den Vancouver Whitecaps bereits erledigt.

dpa 19.03.2026 - 06:48 Uhr

Spokane - Für Thomas Müller und die Vancouver Whitecaps ist die erste Titelchance der Saison bereits geplatzt. Das kanadische Fußball-Team scheiterte im Achtelfinale des Concacaf Champions Cups an den Seattle Sounders. Nach dem 0:3 im Hinspiel unterlag Vancouver im Rückspiel trotz langer Führung 1:2 (1:0) und ist als Finalist der vergangenen Saison ausgeschieden. Müller spielte über die volle Distanz und kam zu Halbchancen, traf aber nicht und konnte das frühe Aus seiner Mannschaft nicht verhindern.