Fußball: Kicker in Oeffingen reanimiert

Den Heimspielauftakt in der neuen Saison hatten sich Kiriakos und Nicos Gountoulas, das Trainer-Duo des Verbandsligisten SV Fellbach, gänzlich anders vorgestellt. Als Favorit in die Partie gestartet, musste sich die Heimmannschaft am Freitagabend im nur spärlich besuchten Max-Graser-Stadion dem Aufsteiger FC Rottenburg mit 2:4 geschlagen geben. Im Vergleich mit dem Auftaktsieg beim TSV Weilimdorf zwei Wochen zuvor haben die Fellbacher Kicker vieles vermissen lassen. Überdies hat in Patrick Fossi, der beruflich verhindert war, ein lautstarker Leader gefehlt, der die Elf spätestens nach dem 2:4-Anschlusstreffer in der 70. Minute des nur fünf Minutenzeigerumdrehungen zuvor eingewechselten Filip Stanic noch einmal hätte pushen können. „Vielleicht sind wir nach unserem guten Start zu naiv in die Partie gegangen“, sagt Kiriakos Gountoulas, der im Übrigen am 1. August zum ersten Mal Papa einer Tochter geworden ist. Naiv war mitunter vor allem das Defensivverhalten in den zweiten 45 Minuten. Oft standen die Fellbacher nur Spalier und konnten froh sein, dass die Rottenburger nicht noch das eine oder andere Tor nachgelegt haben. „Der Gegner wollte den Sieg auch einfach ein bisschen mehr“, sagt Kiriakos Gountoulas. Dies wohl auch deshalb, weil die Gäste zuletzt dreimal in Folge verloren hatten – zweimal in der Liga und einmal im Verbandspokal beim Landesligisten VfB Bösingen. In den vergangenen beiden Spielzeiten, die jeweils mit einem Aufstieg zu Ende gegangen waren, „haben wir kein einziges Mal zwei Spiele hintereinander verloren“, sagt der Rottenburger Trainer Marc Mutschler. Den Titel Spieler des Spiels bei den Fellbachern hat sich trotz der Niederlage der in der 46. Spielminute für Adao Gutzeit in die Partie gekommene Bendito Calemba verdient. Der Linksverteidiger hatte seine Seite nach hinten im Griff und auch immer wieder nach vorn starke Akzente gesetzt.

Im modernen Profi-Fußball ist der xG- oder xGoals-Wert, der für das englische „expected goals“, also die zu erwartenden Tore steht, eine allgemein anerkannte Größe, die über Torgefahr und Effizienz eines Teams Aufschluss gibt. So hatte die Bundesligamannschaft des VfB Stuttgart am vergangenen Samstag in der Alten Försterei von Union Berlin einen xG-Wert von 2,33. Gezählt wurden insgesamt 21 Schüsse in Richtung des Gehäuses der Gastgeber, von denen 15 neben und sechs auf das gegnerische Tor gingen. Obschon die „Eisernen“ aus der Bundeshauptstadt nur auf einen Wert von 0,84 „expected Goals“ kamen, was in dem Fall sechs Schüsse neben und zwei aufs Tor waren, haben sie dennoch die Partie mit 2:1 gewonnen. Ähnlich dürften auch die Kräfteverhältnisse in der Landesligapartie des TV Oeffingen gegen die Sport-Union Neckarsulm am Sonntag gewesen sein – auch hier hatte das deutlich aktivere Team das Nachsehen. Denn der Wert an sich hat nicht viel zu bedeuten, wenn man wie die Oeffinger von zehn guten Torchancen keine einzige erfolgreich nutzt, und die beiden einzigen Schüsse des Gegners aufs TVOe-Tor im Netz landen. Nach der 0:2-Heimniederlage war Maldin Ymeraj, der mitspielende Co-Trainer, sichtlich angefasst. Vielleicht tröstet es den 30-Jährigen zumindest ein wenig, dass er mit seinem unermüdlichen Antreiben auch ohne Torerfolg unser Spieler des Spiels ist. Kräftig in die Hosen gegangen ist der Auftakt für den Bezirksliga-Absteiger SV Fellbach II. Das Team musste sich in der Staffel 1 der Kreisliga A der Reserve des Verbandsliga-Aufsteigers FSV Waiblingen mit 1:5 geschlagen geben. Dabei war die Partie schon zur Pause beim 4:1 für die Gastgeber entschieden. Einziger vermeintlich kleiner Trost für die unterlegenen Fellbacher: Auf der Liste der Titelfavoriten von SVF-Trainer Mario Palomba steht der FSV Waiblingen II ganz oben. Ebenfalls mit einer Niederlage gestartet sind in der Kreisliga B der TSV Schmiden II (4:6 beim TSV Nellmersbach II) und der TV Stetten II (0:4 beim VfR Birkmannsweiler II). Deutliche Siege verbuchten dagegen der TV Stetten (9:4 gegen die SF Höfen-Baach), der FC Jat Felllbach (4:2 gegen den TSV Neustadt) und die Spvgg Rommelshausen II (3:0 gegen den TSV Oberbrüden II). Das Heimspiel des TV Oeffingen II gegen den TSV Rudersberg II wurde wegen eines ärztlichen Notfalls auf dem Spielfeld nach rund 40 Minuten abgebrochen. Ein Spieler des TSv Rudersberg II war zusammengebrochen, nicht mehr ansprechbar und hatte auch für kurze keinen Puls mehr. Der Spielertrainer Sebastian Pfuhl sowie weitere Ersthelfer vor Ort leisteten sofort Hilfe und konnten so Schlimmeres verhindern. Inzwischen ist der Akteur außer Lebensgefahr und wieder ansprechbar. Er wird zur weiteren Behandlung für einige Tage im Krankenhaus bleiben. Aufgrund des Vorfalls hat der TSV Rudersberg gebeten, die Begegnung am kommenden Sonntag gegen den TSV Nellmersbach II abzusagen und neu anzusetzen. Diesem Wunsch kommt der Fußballbezirk Rems/Murr/Hall nach. Die Begegnung wird zu einem späteren Zeitpunkt nachgeholt.