Fußball: Kosova Kernen In der Abwehr muss sich der Aufsteiger steigern

Spielertrainer Labinot Collaku Foto: privat/cf

Die Fußballer von Kosova Kernen sind zum zweiten Mal seit ihrer Vereinsgründung in der Kreisliga A vertreten. Der Ligaverbleib ist dort das große Ziel.

Seit mittlerweile 24 Jahren, also fast schon ein Vierteljahrhundert, gibt es die Fußballer von Kosova Kernen im Spielbetrieb des Bezirks Rems/Murr. Ein einziges Mal, in der Spielzeit 2009/2010 war ihnen der Aufstieg in die Kreisliga A gelungen. Der dortige Aufenthalt währte allerdings nur 30 Spiele, in denen die Kicker aus Rommelshausen 30 Punkte sammelten und um die Winzigkeit eines einzigen Zählers den Gang in die Abstiegsrelegation verpassten.

 

In den nächsten fünf Jahren nicht gleich wieder absteigen

Am Ende der vergangenen Saison ist dem Team als Meister der Staffel 1 in der Kreisliga B der zweite Sprung aus der untersten Liga nach oben gelungen. Diesmal soll der Verbleib in der Kreisliga A (Staffel 1) freilich länger dauern: „Mit der Bezirksliga beschäftigt sich bei uns keiner im Verein. Wir wären schon zufrieden, wenn wir in den nächsten fünf Jahren nicht wieder nach ganz unten absteigen müssten“, sagt Labinot Collaku.

Aufstiegsteam fas komplett zusammegehalten

Der 35-jährige Spielertrainer, für den am Sonntag, 15 Uhr, mit dem Auswärtsspiel beim VfR Birkmannsweiler seine vierte Spielzeit bei Kosova beginnt, hat aktuell 18 Akteure zur Verfügung – und mit seinem Team eine gute Vorbereitung absolviert. Im Bezirkspokal gab es am Sonntag einen 2:1-Sieg bei Großer Alexander Backnang aus der Parallelstaffel. Noch besser hat dem einstigen Landesligakicker der Backnanger Viktoria allerdings der Auftritt im Testspiel beim starken Bezirksligisten TSV Nellmersbach gefallen – trotz einer 0:3-Niederlage: „Da haben wir lange Zeit sehr gut in der Defensive gestanden. Das war gut, denn genau da wollen und müssen wir uns steigern“, sagt Collaku, der in der neuen Liga bei den Gegnern einen deutlich höheren Fitnesslevel erwartet als in der Kreisliga B. In personeller Hinsicht ist es den Kosovaren gelungen, ihr Aufstiegsteam fast komplett zusammenzuhalten. Nur ein Spieler ist gegangen: Ilir Kurtulay, vergangene Saison mit 16 Treffern zweitbester Torschütze hinter Rinor Krasniqi (19 Tore) ist aus beruflichen Gründen weggezogen. „Offensiv habe ich trotzdem wenig Sorgen. Da haben wir genügend Power, um auch in der höheren Liga zu treffen“, sagt Labinot Collaku, dessen Team in der vergangenen Saison 98-Mal ins gegnerische Tor getroffen hat.

Ein Akteur steht nur sporadisch zur Verfügung

Auf einen Akteur mit einem großen Erfahrungsschatz im Profifußball wird der Spielertrainer indes nicht so oft zurückgreifen können wie er sich das wünscht: Shqiprim Binakaj, 36, der von 2014 bis 2019 insgesamt 150 Partien für die SG Sonnenhof Großaspach in der dritten Liga bestritten hat und anschließend noch zwei Jahre für die TSG Backnang in der Oberliga auflief, steht nur sporadisch zur Verfügung. Im Pokalspiel am Sonntag wirkte er mit, in der Liga rechnet Labinot Collaku aufgrund von Binakajs Beruf als Gastronom nicht mit viel mehr als den drei Einsätzen in der vergangenen Runde. „Natürlich hilft er mit seiner sportlichen Klasse weiter. Aber weil er so gut wie nie trainieren kann, wäre es gegenüber den Spielern, die regelmäßig im Training sind, unfair, auf ihn zu setzen“, sagt Labinot Collaku.

Auf zwei Gegner freut sich Collaku besonder

Der Spielertrainer selbst freut sich auf zwei Gegner ganz besonders: Zum einen, auf den SSV Steinach-Reichenbach, für den er selbst vier Spielzeiten lang aufgelaufen ist. Zum anderen auf den SV Hertmannsweiler, bei dem in Marcel Goncalves sein bester Freund das Traineramt inne hat.

Weitere Themen

Fußball: Kreisliga B Rems/Murr: Der Königstransfer soll es richten

Fußball: Kreisliga B Rems/Murr Der Königstransfer soll es richten

In den sieben Staffeln der Kreisliga B im Fußballbezirk Rems/Murr/Hall wetteifern auch sieben Mannschaften aus dem Verbreitungsgebiet der Fellbacher Zeitung.
Von Susanne Degel und Harald Landwehr
RSG: WM in Rio: Die Jagd auf Medaillen ist eröffnet

RSG: WM in Rio Die Jagd auf Medaillen ist eröffnet

Darja Varfolomeev und Anastasia Simakova vom TSV Schmiden starten in die Gymnastik-WM in Rio.
Von Eva Herschmann
Fußball: SV Fellbach II: Identifikation mit dem Klub und Teamgeist stärken

Fußball: SV Fellbach II Identifikation mit dem Klub und Teamgeist stärken

Der SV Fellbach II will nach dem Abstieg aus der Bezirksliga und einer großen Spieler-Fluktuation nicht lange in der Kreisliga A verweilen.
Von Susanne Degel
Fußball: TSV Schmiden: Der Blick geht nach oben – zur Landesliga

Fußball: TSV Schmiden Der Blick geht nach oben – zur Landesliga

Die Fußballer des TSV Schmiden starten am Sonntag, 15 Uhr, beim TSV Nellmersbach in die neue Bezirksliga-Saison. Der Trainer Damir Lisic geht zuversichtlich in die Runde.
Von Maximilian Hamm
Was macht Christian Metzger?: Schulleiter und begabter Golfspieler

Was macht Christian Metzger? Schulleiter und begabter Golfspieler

In den vergangenen Jahrzehnten haben Sportler aus Fellbach immer wieder präsent in unserer Zeitung. Inzwischen ist es ruhiger um sie geworden. Wir haken nach.
Von Harald Landwehr
Fußball: TV Oeffingen: Ohne Punkte zum Auftakt beim Aufsteiger

Fußball: TV Oeffingen Ohne Punkte zum Auftakt beim Aufsteiger

Die Landesliga-Fußballer des TV Oeffingen verlieren ihr erstes Saisonspiel am Sonntag trotz spielerischer Überlegenheit bei der SG Schorndorf mit 3:4 (1:2).
Von Eva Herschmann
SV Fellbach: Waldbaden: Der Sprung ins „Badebecken“ voller Bäume

SV Fellbach: Waldbaden Der Sprung ins „Badebecken“ voller Bäume

Waldbaden kommt ursprünglich aus Japan, findet aber auch hierzulande immer mehr Anhänger. Auch der SV Fellbach bietet Kurse an.
Von Susanne Degel
Fußball: TV Oeffingen: Mit erhobenem Haupt verabschiedet

Fußball: TV Oeffingen Mit erhobenem Haupt verabschiedet

Die Landesliga-Fußballer des TV Oeffingen verlierenin der dritten Runde des Verbandspokals gegen den favorisierten Oberligisten TSG Backnang mit 0:3 (0:2).
Von Eva Herschmann
Fußball: TV Oeffingen: Größere Konkurrenz in der Mannschaft

Fußball: TV Oeffingen Größere Konkurrenz in der Mannschaft

Die Fußball-Landesliga startet am Wochenende in die neue Saison 2025/2026. Der TV Oeffingen um seinen Trainer Rico Scheurich startet beim Aufsteiger SG Schorndorf.
Von Eva Herschmann
Was macht Dennis Saur?: Jetzt geht der Traum in Erfüllung

Was macht Dennis Saur? Jetzt geht der Traum in Erfüllung

Was macht – Dennis Saur? In den vergangenen Jahrzehnten haben Sportler aus Fellbach viel erlebt. Inzwischen ist es ruhiger um sie geworden. Wir haken nach.
Von Maximilian Hamm
 