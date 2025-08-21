Fußball: Kosova Kernen: In der Abwehr muss sich der Aufsteiger steigern

Seit mittlerweile 24 Jahren, also fast schon ein Vierteljahrhundert, gibt es die Fußballer von Kosova Kernen im Spielbetrieb des Bezirks Rems/Murr. Ein einziges Mal, in der Spielzeit 2009/2010 war ihnen der Aufstieg in die Kreisliga A gelungen. Der dortige Aufenthalt währte allerdings nur 30 Spiele, in denen die Kicker aus Rommelshausen 30 Punkte sammelten und um die Winzigkeit eines einzigen Zählers den Gang in die Abstiegsrelegation verpassten.

In den nächsten fünf Jahren nicht gleich wieder absteigen

Am Ende der vergangenen Saison ist dem Team als Meister der Staffel 1 in der Kreisliga B der zweite Sprung aus der untersten Liga nach oben gelungen. Diesmal soll der Verbleib in der Kreisliga A (Staffel 1) freilich länger dauern: „Mit der Bezirksliga beschäftigt sich bei uns keiner im Verein. Wir wären schon zufrieden, wenn wir in den nächsten fünf Jahren nicht wieder nach ganz unten absteigen müssten“, sagt Labinot Collaku.

Aufstiegsteam fas komplett zusammegehalten

Der 35-jährige Spielertrainer, für den am Sonntag, 15 Uhr, mit dem Auswärtsspiel beim VfR Birkmannsweiler seine vierte Spielzeit bei Kosova beginnt, hat aktuell 18 Akteure zur Verfügung – und mit seinem Team eine gute Vorbereitung absolviert. Im Bezirkspokal gab es am Sonntag einen 2:1-Sieg bei Großer Alexander Backnang aus der Parallelstaffel. Noch besser hat dem einstigen Landesligakicker der Backnanger Viktoria allerdings der Auftritt im Testspiel beim starken Bezirksligisten TSV Nellmersbach gefallen – trotz einer 0:3-Niederlage: „Da haben wir lange Zeit sehr gut in der Defensive gestanden. Das war gut, denn genau da wollen und müssen wir uns steigern“, sagt Collaku, der in der neuen Liga bei den Gegnern einen deutlich höheren Fitnesslevel erwartet als in der Kreisliga B. In personeller Hinsicht ist es den Kosovaren gelungen, ihr Aufstiegsteam fast komplett zusammenzuhalten. Nur ein Spieler ist gegangen: Ilir Kurtulay, vergangene Saison mit 16 Treffern zweitbester Torschütze hinter Rinor Krasniqi (19 Tore) ist aus beruflichen Gründen weggezogen. „Offensiv habe ich trotzdem wenig Sorgen. Da haben wir genügend Power, um auch in der höheren Liga zu treffen“, sagt Labinot Collaku, dessen Team in der vergangenen Saison 98-Mal ins gegnerische Tor getroffen hat.

Ein Akteur steht nur sporadisch zur Verfügung

Auf einen Akteur mit einem großen Erfahrungsschatz im Profifußball wird der Spielertrainer indes nicht so oft zurückgreifen können wie er sich das wünscht: Shqiprim Binakaj, 36, der von 2014 bis 2019 insgesamt 150 Partien für die SG Sonnenhof Großaspach in der dritten Liga bestritten hat und anschließend noch zwei Jahre für die TSG Backnang in der Oberliga auflief, steht nur sporadisch zur Verfügung. Im Pokalspiel am Sonntag wirkte er mit, in der Liga rechnet Labinot Collaku aufgrund von Binakajs Beruf als Gastronom nicht mit viel mehr als den drei Einsätzen in der vergangenen Runde. „Natürlich hilft er mit seiner sportlichen Klasse weiter. Aber weil er so gut wie nie trainieren kann, wäre es gegenüber den Spielern, die regelmäßig im Training sind, unfair, auf ihn zu setzen“, sagt Labinot Collaku.

Auf zwei Gegner freut sich Collaku besonder

Der Spielertrainer selbst freut sich auf zwei Gegner ganz besonders: Zum einen, auf den SSV Steinach-Reichenbach, für den er selbst vier Spielzeiten lang aufgelaufen ist. Zum anderen auf den SV Hertmannsweiler, bei dem in Marcel Goncalves sein bester Freund das Traineramt inne hat.