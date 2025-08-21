Fußball: Kosova Kernen In der Abwehr muss sich der Aufsteiger steigern
Die Fußballer von Kosova Kernen sind zum zweiten Mal seit ihrer Vereinsgründung in der Kreisliga A vertreten. Der Ligaverbleib ist dort das große Ziel.
Seit mittlerweile 24 Jahren, also fast schon ein Vierteljahrhundert, gibt es die Fußballer von Kosova Kernen im Spielbetrieb des Bezirks Rems/Murr. Ein einziges Mal, in der Spielzeit 2009/2010 war ihnen der Aufstieg in die Kreisliga A gelungen. Der dortige Aufenthalt währte allerdings nur 30 Spiele, in denen die Kicker aus Rommelshausen 30 Punkte sammelten und um die Winzigkeit eines einzigen Zählers den Gang in die Abstiegsrelegation verpassten.