Fußball: Kosova Kernen Spielertrainer Labinot Collaku hört auf
Nach der Saison und nach vier Jahren beendet der 35-Jährige sein Engagement bei Kosova Kernen. Ein Nachfolger wird noch gesucht.
Nach der Saison und nach vier Jahren beendet der 35-Jährige sein Engagement bei Kosova Kernen. Ein Nachfolger wird noch gesucht.
Bei den Kreisliga-A-Fußballern von Kosova Kernen ist eine wichtige Personalentscheidung für die kommende Saison gefallen. Der Spielertrainer Labinot Collaku wird zum Saisonende sein Amt niederlegen und eine Trainer-Pause einlegen. Einen Nachfolger gibt es noch nicht, die Verantwortlichen sind aber in Gesprächen.