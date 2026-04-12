 
Meine StZ
Schlagzeilen
StZ Extra
Stuttgart
Stadtbezirke
Region
Baden-Württemberg
Politik
Wirtschaft
Sport
Panorama
Kultur
Wissen
Reise
Genuss & Leben
Mediathek
Bei uns daheim
  2. Sport
  4. Lokalsport Fellbach

  6. Spielertrainer Labinot Collaku hört auf

Fußball: Kosova Kernen Spielertrainer Labinot Collaku hört auf

Fußball: Kosova Kernen: Spielertrainer Labinot Collaku hört auf
1
Labinot Collaku hört zum Saisonende auf. Foto: Privat

Nach der Saison und nach vier Jahren beendet der 35-Jährige sein Engagement bei Kosova Kernen. Ein Nachfolger wird noch gesucht.

Bei den Kreisliga-A-Fußballern von Kosova Kernen ist eine wichtige Personalentscheidung für die kommende Saison gefallen. Der Spielertrainer Labinot Collaku wird zum Saisonende sein Amt niederlegen und eine Trainer-Pause einlegen. Einen Nachfolger gibt es noch nicht, die Verantwortlichen sind aber in Gesprächen.

 

In der Saison 2022/2023 hatte der heute 35-Jährige gemeinsam mit seinem Bruder Mergim Collaku, 33, das Amt beim Kernener Fußballverein in der Kreisliga B übernommen, nachdem beide zuvor beim SSV Steinach-Reichenbach noch als Spieler auf dem Platz gestanden hatten und 2019 mit dem Klub den Aufstieg von der Kreisliga A in die Bezirksliga feierten.

Das Ziel ist der Klassenverbleib

Auch mit Kosova Kernen durften sie im vergangenen Sommer einen Aufstieg bejubeln: diesmal von der Kreisliga B in die Kreisliga A. Das hatte der Klub zuvor erst einmal geschafft. 2010 war ihm der Sprung als Meister der Staffel 3 der Kreisliga B nach oben gelungen. Allerdings war der Aufenthalt nur von kurzer Dauer. Am Ende der Saison 2010/2011 stieg der Verbund als Drittletzter wieder ab. Ein Szenario, dass Labinot Collaku, der in Backnang wohnt und im August zum zweiten Mal Papa wird, im Jahr des 25-jährigen Bestehens des Fußballclubs auf jeden Fall vermeiden will. Nach dem 2:1-Sieg am Sonntag gegen den 1. FC Hohenacker, belegt das Team Platz sechs. „Zwei weitere Siege müssten für den Ligaverbleib reichen“, sagt der Coach, dessen Bruder schon vor einem Jahr ausgestiegen war, aktuell beim Bezirksligisten TSV Schornbach gegen den Ball tritt und zur neuen Saison Co-Trainer an der Seite von Zlatko Blaskic beim strauchelnden Oberligisten 1. FC Normannia Gmünd wird.

Als Spieler kann sich Collaku noch eine Saison vorstellen

Die Beine gänzlich hochlegen will Labinot Collaku allerdings nicht. Als Spieler würde er gerne noch eine Saison dranhängen. Verein und Spielklasse sind noch offen. „Bis zur Bezirksliga traue ich es mir noch zu.“

Weitere Themen

Fußball: TSV Schmiden: Als Kollektiv weit weg vom jüngsten Pokalauftritt

Fußball: TSV Schmiden Als Kollektiv weit weg vom jüngsten Pokalauftritt

Die Bezirksliga-Fußballer des TSV Schmiden verlieren daheim gegen den VfL Mainhardt mit 1:3 (1:1).
Von Susanne Degel
Fußball: TV Oeffingen: Die nächste bittere Niederlage

Fußball: TV Oeffingen Die nächste bittere Niederlage

Die Landesliga-Fußballer des TV Oeffingen um ihren Trainer Haris Krak dominieren die Partie am Samstag beim TSV Ilshofen und verlieren dennoch wieder – 0:1 (0:0).
Von Eva Herschmann
Handball: TV Oeffingen: Eine lange und auch eine wilde Reise

Handball: TV Oeffingen Eine lange und auch eine wilde Reise

Die Oeffinger Verbandsliga-Handballer gewinnen am Samstag bei der SG Freudenstadt/Baiersbronn mit 33:28.
Von Maximilian Hamm
Handball: TSV Schmiden: Die Angst fliegt mit

Handball: TSV Schmiden Die Angst fliegt mit

Die Oberliga-Handballer des TSV Schmiden verlieren gegen die Gäste des TuS Schutterwald mit 24:27 und spielen dabei überhaupt nicht wie ein Aufstiegsanwärter.
Von Maximilian Hamm
Fußball: SV Fellbach: Ein ganz schwacher Auftritt

Fußball: SV Fellbach Ein ganz schwacher Auftritt

Die Verbandsliga-Fußballer des SV Fellbach verlieren am Samstag bei der TSG Hofherrnweiler-Unterrombach mit 1:5 und zeigen dabei ihre schlechteste Leistung in der bisherigen Saison.
Von Susanne Degel
Handball: TSV Schmiden: Ein letzter Auftritt in heimischer Sporthalle

Handball: TSV Schmiden Ein letzter Auftritt in heimischer Sporthalle

Die Handballer des TSV Schmiden empfangen am Samstag, 20 Uhr, den Tabellenneunten TuS Schutterwald.
Von Maximilian Hamm
Fußball: SV Fellbach: Verlieren ist verboten

Fußball: SV Fellbach Verlieren ist verboten

Die Verbandsliga-Fußballer des SVF treten am Samstag, 15.30 Uhr, bei der TSG Hofherrnweiler-Unterrombach an.
Von Susanne Degel
Basketball Pro B: SV Fellbach: Das Viertelfinale im Blick

Basketball Pro B: SV Fellbach Das Viertelfinale im Blick

Die Basketballer des SV Fellbach starten erneut in der Aufstiegsrunde zur Zweiten Bundesliga. Am Samstag, 18 Uhr, empfangen sie zum Auftakt das Team der Hertener Löwen.
Von Maximilian Hamm
Fußball: TSV Schmiden: Pasquale Siena trifft ohne Schnickschnack

Fußball: TSV Schmiden Pasquale Siena trifft ohne Schnickschnack

Die Bezirksliga-Fußballer des TSV Schmiden stehen nach dem 2:1-Erfolg im Pokal-Halbfinale gegen den TSV Schornbach erneut im Endspiel.
Von Susanne Degel
Ringen: SV Fellbach: „Die Oberliga erfordert ein hohes Niveau“

Ringen: SV Fellbach „Die Oberliga erfordert ein hohes Niveau“

Thomas Heumann von der Ringerabteilung des SV Fellbach spricht über die Beweggründe der Fusion mit dem SC Korb, über die Bereinigung der Ligen und das Ziel der ersten Mannschaft.
Von Michael Käfer
Weitere Artikel zu Kreisliga
 
 