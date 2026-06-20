Felix Zwayer verteilt sieben Gelbe Karten und hat die WM-Partie USA gegen Australien gut im Griff. Dann bekommt der deutsche Schiedsrichter plötzlich Krämpfe. Kommt er nochmal zum Einsatz?
20.06.2026 - 05:52 Uhr
Seattle - Die Bilder, die von Felix Zwayers WM-Debüt in Erinnerung bleiben werden, haben wenig mit seiner Leistung als Schiedsrichter zu tun. In der Nachspielzeit der Partie zwischen USA und Australien saß der 45-Jährige auf dem Rasen des Stadions in Seattle und ließ sich von den Profis Krämpfe aus der linken Wade drücken.