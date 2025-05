Der GSV Erdmannhausen gibt durch das 3:5 gegen den TSC Kornwestheim dem spielfreien SGV Murr keine Schützenhilfe. Julian Hofacker rettet Punkt für den TSV 1899 Benningen II.

Marek Lantz 05.05.2025 - 12:30 Uhr

In der Fußball-Kreisliga A1 Enz-Murr setzte sich am Sonntag der TSV Affalterbach erwartungsgemäß mit 4:2 (3:1) gegen den GSV Pleidelsheim II durch. „Wir waren sicherlich die bessere Mannschaft, auch wenn die letzte Konsequenz vielleicht gefehlt hat“, analysierte TSV-Trainer Dennis Grab nach dem Abpfiff. Dabei war sein Team zunächst gar nicht gut ins Spiel gekommen: Nach einer Unstimmigkeit in der Affalterbacher Abwehr spritzte Pleidelsheims Jan Schneider erfolgreich dazwischen und markierte die Führung für die Gäste (6.). Jannik Walter glich für in der Folge langsam Fahrt aufnehmenden Hausherren aus (18.). „Danach sind wir bis zur Pause zweimal aufgerückt und wurden ausgekontert“, berichtete GSV-Coach Gert Ranzinger vom weiteren Fortgang der Partie.