Fußball Kreisliga A 2 Ein halbes Dutzend Gegentore für die Spvgg Warmbronn
In der Kreisliga A 2 sind die Sportvereinigungen aus Weil der Stadt und Renningen in Torlaune. Außerdem dürfen die Kicker des SV Gebersheim erstmals jubeln.
Nach der Rückkehr aus der Spielpause bleibt die SpVgg Renningen Spitzenreiter Drita Kosova Kornwestheim auf den Fersen und erobert den zweiten Platz. Auch weil die zweiten Mannschaften der Clubs an diesem Wochenende keine Punkte holen.