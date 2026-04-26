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  6. Deizisau beendet die kleine Durststrecke eindrucksvoll

Fußball – Kreisliga A Deizisau beendet die kleine Durststrecke eindrucksvoll

Fußball – Kreisliga A: Deizisau beendet die kleine Durststrecke eindrucksvoll
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Tekin Sidal (Mitte) weiß genau, wo er hinwill. Felix Gentner (links) und Daniel Prekaj versuchen, ihn aufzuhalten. Foto: Nico Bauhof

In der Fußball-Kreisliga A findet der TSV Deizisau zurück in die Erfolgsspur und baut durch das klare 4:0 über den TV Nellingen seine Spitzenposition aus.

Im TSV Deizisau und dem TV Nellingen trafen am 24. Spieltag der Fußball-Kreisliga A zwei alte Weggefährten und Bekannte aufeinander: So war etwa der heutige TVN-Coach Thomas Gentner fünf Jahre lang in Deizisau tätig. Die Voraussetzungen vor der Partie waren unterschiedlich: Die Deizisauer holten nur einen Punkt aus den beiden vergangenen Begegnungen, die Nellinger dagegen hatten drei Spiele in Serie gewonnen und wollten den fünf-Zähler-Abstand auf Deizisau verkürzen. Am Ende jubelten die Deizisauer nach dem deutlichen 4:0 (1:0)-Erfolg über den alten Rivalen.

 

Zunächst allerdings sah es nicht nach einem Sieg in dieser Höhe aus. Die Nellinger liefen hoch an und waren optisch überlegen, ohne jedoch zu richtig zwingenden Torchancen zu kommen. Dagegen standen die Deizisauer tief und lauerten auf schnelle Umschaltmomente. Aus einem Konter heraus fiel dann auch in der 15. Minute das 1:0 durch Dimitrije Pantic mit einem schönen Kopfball nach weiter Flanke von Mervin Mambu.

Am Spielgeschehen änderte sich in der Folge nur wenig. Nach wie vor drückten die Nellinger die Hausherren zurück, waren aber nicht effizient bei dem Herausspielen von Möglichkeiten: Immer wieder waren die Zuspiele zu unsauber oder aber es wurde zu umständlich agiert und die wenigen Gelegenheiten machte der aufmerksame Deizisauer Torwart Nico Lauber zunichte. So ging es letztlich mit der knappen Führung für die Deizisauer in die Kabinen.

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2:0 statt 1:1

Nach dem Seitenwechsel starteten beide Mannschaften schwungvoll. Auch die Deizisauer waren jetzt wesentlich offensiver ausgerichtet und es entwickelte sich ein offener Schlagabtausch. Die wesentlich hochkarätigeren Chancen hatten zunächst die Nellinger. Ein Kopfball ging knapp neben das Tor – beinahe im Gegenzug fiel nach einem Ballverlust der Nellinger in deren Hälfte das 2:0 in der 59. Minute durch Adrian Dodaj, der den Ball im Strafraum am Gästekeeper Kai Bitzer vorbeispitzelte. 2:0 statt 1:1.

Dies hinterließ bei den Nellingern Spuren. „Vielleicht war das die Entscheidung für den weiteren Spielverlauf. Anstelle zu egalisieren, handelten wir uns das 0:2 ein,“ fasste der Nellinger Trainer Thomas Gentner zusammen. Er sah seine Mannschaft lange Zeit nicht so viel schlechter als die Deizisauer, „allein die Chancenverwertung war unser großes Problem. Wir haben aus unserer Überlegenheit einfach zu wenig gemacht. Wir stecken jedoch nicht auf und mischen weiter vorne zumindest um Platz zwei mit“.

Nach der 2:0-Führung agierten die Deizisauer deutlich freier und kamen zu mehreren guten Gelegenheiten. Das 3:0 erneut durch Adrian Dodaj in der 84. Minute entsprang einem schnell vorgetragenen Angriff, als Nick Hamann im Strafraum Dodaj freispielte und dieser die Kugel nur noch ins leere Gehäuse einschieben musste.

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Starke Teamleistung

Jetzt waren die Deizisauer obenauf und erarbeiteten sich etliche Chancen. Das 4:0 durch Niklas Schmid in der 89. Minute war aus Sicht der Heimelf der Höhepunkt: Kurz zuvor eingewechselt setzte sich Schmid im Strafraum gegen mehrere Nellinger durch und verwandelte sicher am Goalie Bitzer vorbei. Die letzten zehn bis fünfzehn Minuten unterstrichen eindrucksvoll, dass es offensichtlich im Deizisauer Kader stimmt und sich die eingewechselten Akteure jeweils nahtlos einfügten.

Der überaus zufriedene Deizisauer Trainer Fabio Morisco lobte seine Spieler unisono und wollte explizit keinen hervorheben. „Wir sind ein Team und haben dies auch gezeigt. Alle haben ihre Aufgabe erfüllt und waren stets voll fokussiert. Unsere Mini-Krise haben wir damit wohl beendet,“ lautete sein Statement. Zugleich war er natürlich hoch erfreut über die Ergebnisse auf den anderen Plätzen. So spielten die Verfolger TSV Wernau und ASV Aichwald jeweils unentschieden. Deizisau hat nun vier Punkte Vorsprung auf den neuen Zweiten TV Unterboihingen. Nellingen bleibt Sechster, liegt jedoch nur vier Zähler hinter dem TVU. Von Platz zwei bis sieben trennen die Mannschaften nur fünf Punkte.

Morisco-Vorgänger Felix Luz, jetzt Coach des Regionalligisten Viktoria Aschaffenburg, freute sich auf den Rängen ebenfalls über den Erfolg seines früheren Teams.

TSV Deizisau: Lauber – Tellioglu, Lohmüller, Hafner, Sidal (78. Celiktas), Lindenschmid (56. Ganter), Adrian Dodaj (85. Schmid), Mambu, Hamann, Grentz (61. Fakili), Pantic (56. Köber).

TV Nellingen: Bitzer – Gschwind, Tobias Bühler, Daniel Prekaj, Felix Gentner, Denis Prekaj (67. Santiago Moreira), Dominik Bühler, Ivankovic (78. Rusinovic), Orlandini, (88. Leippert), Lukas Gentner, Buzhala (67. Wezel).

Schiedsrichter: Patrick Egler (Reutlingen).

Zuschauer: 100.

Tore: 1:0 Pantic (15.), 2:0 Adrian Dodaj (59.), 3:0 Adrian Dodaj (84.), 4:0 Schmid (89.).

Gelbe Karten: – / Felix Gentner (44.).

Beste Spieler: Alle / Bitzer, Tobias Bühler, Lukas Gentner.

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