Fußball – Kreisliga A Deizisau beendet die kleine Durststrecke eindrucksvoll
In der Fußball-Kreisliga A findet der TSV Deizisau zurück in die Erfolgsspur und baut durch das klare 4:0 über den TV Nellingen seine Spitzenposition aus.
In der Fußball-Kreisliga A findet der TSV Deizisau zurück in die Erfolgsspur und baut durch das klare 4:0 über den TV Nellingen seine Spitzenposition aus.
Im TSV Deizisau und dem TV Nellingen trafen am 24. Spieltag der Fußball-Kreisliga A zwei alte Weggefährten und Bekannte aufeinander: So war etwa der heutige TVN-Coach Thomas Gentner fünf Jahre lang in Deizisau tätig. Die Voraussetzungen vor der Partie waren unterschiedlich: Die Deizisauer holten nur einen Punkt aus den beiden vergangenen Begegnungen, die Nellinger dagegen hatten drei Spiele in Serie gewonnen und wollten den fünf-Zähler-Abstand auf Deizisau verkürzen. Am Ende jubelten die Deizisauer nach dem deutlichen 4:0 (1:0)-Erfolg über den alten Rivalen.