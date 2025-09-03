Fußball Kreisliga A Ein Mann zwischen Football, Fußball und Vaterschaft
Christopher Manachidis wagt einen Neustart im Fußball beim TSV Flacht in der Kreisliga A. Für seine junge Familie hat er eine mögliche US-Karriere im Football aufgegeben.
Mit vier Jahren stand Christopher Manachidis zum ersten Mal auf dem Fußballplatz des TSV Flacht. Als sich zwei Jahre später seine Eltern trennten, zog er mit Mutter und jüngerem Bruder nach Stuttgart. Er kickte beim MTV Stuttgart und dem FSV 08 Bissingen, dann landete der heute 18-Jährige bei den Stuttgart Scorpions im American Football.