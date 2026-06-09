Fußball-Kreisliga A Enz-Murr: Drita Kosova Kornwestheim ist für die Relegation gerüstet

Drita Kosova Kornwestheim scheint gut gerüstet für die Aufstiegsrelegation zu sein. Am letzten Spieltag der Fußball-Kreisliga A2 Enz-Murr setzten sich die bereits seit letzter Woche als Zweiter und damit Relegationsteilnehmer feststehenden Kornwestheimer mit 6:1 (1:1) gegen den TSV Flacht durch. „Wir haben wieder hochgefahren, denn jetzt geht es um etwas“, sagte Spielertrainer Spetim Muzliukaj nach der Partie. Die überraschende 0:4-Pleite im Nachholspiel am Donnerstag bei den TSF Ditzingen spielt für ihn dabei keine Rolle. „Da haben bei uns viele Spieler gefehlt und wir dachten sogar über eine Absage nach“, erklärt er. Gegen Flacht habe man nun jedoch „von Beginn an Gas gegeben“, auch wenn die Drita-Tormaschinerie erst nach dem 1:1-Halbzeitstand so richtig ins Rollen kam. Am Ende machten Adrian Thaqi (2), Muzliukaj selbst (2), Sermin Zekjiri und Shaban Ismaili jedoch das halbe Dutzend voll.