Fußball-Kreisliga A Enz-Murr: Vier Siege in Folge – Benningen rettet sich in die Relegation

Mit vier Siegen aus den letzten fünf Saisonspielen hat sich der TSV 1899 Benningen in der Fußball-Kreisliga A1 tatsächlich noch in die Relegation gerettet. Zwischenzeitlich schon fast abgehängt, verließ die Elf von Trainer Gianni Bellarosa mit einem 5:2 (3:1)-Erfolg bei Dersim Ludwigsburg am letzten Spieltag die direkten Abstiegsränge. Und das war eine echte Punktlandung: Zuvor hatten die Benninger nur nach dem allerersten Spieltag über dem Strich gelegen. „Wir dürfen Relegation spielen, für uns ist das etwas Schönes“, betonte Bellarosa daher nach erreichtem Etappenziel. „Wir hatten es heute in der eigenen Hand. Mit genau diesem Mindset ist die Mannschaft ins Spiel gegangen und hat dann die Tore zum richtigen Zeitpunkt gemacht“, berichtete der Coach weiter.

Zweimal Benjamin Clar (16., 33.) sowie Robins Fleischmann per Flugkopfball nach mustergültigem Angriff (45.) schossen bereits eine komfortable 3:0-Führung heraus, doch mit dem Pausenpfiff verkürzte Dersim. Julian Hofacker stellte zwar gleich noch Wiederbeginn erneut den Drei-Tore-Abstand her (48.), aber die Ludwigsburger steckten noch nicht auf, und nach dem 2:4 (60.) musste der TSV die ein oder andere brenzlige Situation überstehen. Erst mit Justin Hills Treffer zum 5:2 (81.) war dann der Wille des nun seinerseits als Absteiger feststehenden Gegners gebrochen. „Minimalziel erreicht und unsere gute Form bestätigt. Jetzt haben wir in zwei Spielen die Chance, doch noch den Klassenerhalt zu sichern“, resümierte Bellarosa.

Erster Gegner ist nun am kommenden Samstag mit der DJK Ludwigsburg der Tabellenzweite der Staffel B3. Wer sich hier durchsetzt, trifft dann eine Woche später in Relegationsfinale auf den Sieger der Begegnung TSV Ludwigsburg gegen FV Ingersheim. Statt den Ingersheimern könnte jedoch auch der VfR Großbottwar als Vertreter der Kreisliga B2 die Relegation bestreiten. Hier läuft noch ein Protest des VfR gegen die Wertung der 1:2-Niederlage am Sonntag beim GSV Höpfigheim II wegen eines Regelverstoßes des Schiedsrichters. Wird das Spiel neu angesetzt, kann der VfR mit einem Sieg noch selbst in die Relegation einziehen. Das Urteil muss zeitnah erfolgen.

Mit dem Dreier bei Dersim leisteten die Benninger zudem Schützenhilfe für den in der Saisonendphase nur noch begrenzt konkurrenzfähig wirkenden GSV Erdmannhausen, der somit trotz der 0:4 (0:2)-Niederlage bei der SGM Hochberg/Hochdorf die Klasse hielt. „Das hätte für uns richtig schief gehen können. Wir konnten es zum Saisonende angesichts der vielen Ausfällen nur noch über uns ergehen lassen“, räumte GSV-Trainer Ulli Stiegler ein, dass man es aus eigener Kraft wohl nicht geschafft hätte. Für ihn endet jetzt seine vierte Amtszeit als Coach beim GSV und im Sommer übernimmt Charly Hayta. Ohne Verstärkungen dürfte jedoch ein ganz schweres nächstes Jahr auf den GSV zukommen.

Der GSV Höpfigheim hat sich mit einem deutlichen Sieg aus der Kreisliga A verabschiedet. Foto: Andreas Essig

Um nichts mehr ging es dagegen in den übrigen Partien: Ein versöhnlicher Saisonabschluss gelang dabei dem GSV Höpfigheim. Der künftige B-Ligist schlug im Absteigerduell Schlusslicht VfB Tamm deutlich mit 5:1 (2:0). Dominic Cansu und Kevin Schwerthalter schnürten jeweils Doppelpacks, Michael Kraft steuerte den fünften Treffer bei.

Zu einem 1:1 (1:0) kam der GSV Pleidelsheim II beim FSV Oßweil. Manuel Schneider hatte Pleidelsheim früh in Führung gebracht (8.) und diese hielt bis in die Schlussminute, ehe Oßweil doch noch ausglich. „Zu passiv“ sei man nach der Halbzeit geworden, monierte GSV-Coach Gert Ranzinger, doch bei ihm überwog letztlich die Freude über eine starke Rückrunde und den schon vorzeitig gesicherten Klassenerhalt.

20 starke Minuten reichten dem Tabellenvierten TSV Affalterbach, um Absteiger SV Kornwestheim II mit 5:0 (0:0) nach Hause zu schicken. Nach miserabler erste Hälfte, in der man froh sein musste, nicht in Rückstand zu geraten, traf TSV-Trainer Dennis Grab in der Kabine offenbar den richtigen Ton, denn nach Wiederbeginn folgten fünf Tore binnen 20 Minuten. Zweimal Dominik Janzer, Giuseppe Lovaglio und Antonio LaMacchia jeweils per Elfmeter sowie Maik Geier trafen, ehe die Partie wieder verflachte. Zu seiner Kabinenansprache wollte Grab nicht ins Detail gehen, verriet aber: „Laut werde noch da nie. Das mache ich eher mit Ironie.“

Über einen „spielerisch guten Saisonabschluss“, freute sich Trainer Ben Blümle vom SGV Murr nach dem 3:1 (0:0)-Auswärtssieg beim TSC Kornwestheim. „Wir haben gut den Ball laufen lassen und schöne Angriffe gefahren“, urteilte er. Obwohl klar überlegen, geriet seine Mannschaft nach noch torloser erster Hälfte zunächst in Rückstand, korrigierte dies aber dann durch Treffer von Michael Winkle, Antonio Purkovic und Daniel Lischka. Im Abschlussklassement stand der SGV schon seit Wochen als Dritter fest.