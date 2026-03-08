Fußball – Kreisliga A Erfolgsserie des TSV Deizisau hält an
In der Kreisliga A 1 erkämpfen sich die Kicker des TSV Deizisau einen 4:2-Sieg gegen den Dritten VfB Reichenbach – und überholen so den VfBR in der Tabelle.
Im Top-Spiel der KLA standen sich der Vierte TSV Deizisau und der Dritte VfB Reichenbach gegenüber. Am Ende behielten die Deizisauer mit 4:2 (3:0) die Oberhand und zogen mit dem vierten Erfolg in Serie in der Tabelle am VfBR vorbei. Die Leistung der Deizisauer ist nach dem schwachen Saisonstart sowie dem so nicht geplanten Trainerwechsel zur Winterpause beachtlich. Beide Vereine liegen aber unverändert gut im Rennen um einen möglichen Aufstieg.