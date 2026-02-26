Fußball – Kreisliga A: Gedränge um die Spitzenplätze

So eng war es lange nicht: In der Fußball-Kreisliga A liegen bis zum derzeitigen Achtplatzierten TSV Deizisau alle Teams dicht beieinander. Ausrutscher in den verbleibenden Rückrundenspielen können die Kräfteverhältnisse binnen weniger Spieltage neu ordnen. Der Druck ist entsprechend hoch – jeder Sieg kann im Saisonendspurt den Unterschied machen. Die kommenden Wochen versprechen daher Spannung im Aufstiegsrennen – aber auch im Tabellenkeller zählt jeder Punkt.

Die Wernauer spielten im vergangenen Jahr am konstantesten und stehen nach 15 Partien mit 29 Punkten – punktgleich mit dem Zweiten TSG Esslingen – auf Rang eins. „Es war über den Jahreswechsel auf jeden Fall ein schöner Anblick – und ein ungewohnter“, betonte Wernaus Spielertrainer Martin Notz mit einem Lächeln und ergänzte: „Wir schauen auf uns und müssen uns vor niemandem verstecken.“ Das Nachholspiel gegen den TSV Deizisau musste zwar aufgrund zu schlechter Platzverhältnisse abgesagt werden, aber Notz freut sich darüber, dass „die Trainingsbeteiligung in der Vorbereitung gut war“. Er mahnte aber, dass die Wernauer mit der Heimpartie am Sonntag (15 Uhr) gegen den Fünften TV Unterboihingen direkt ein Top-Spiel vor der Brust haben. Und er sagte noch dazu: „Es ist noch lange keine Vorentscheidung gefallen, aber wir sind optimistisch, dass wir unser Saisonziel, die Top-Vier zu erreichen, schaffen werden.“

TSG Esslingen

Auf die Frage, wer am Ende der Saison auf Platz eins steht, antwortete TSG-Pressewart Dominic Hornisch nüchtern: „Die Mannschaft, die es schafft, Konstanz in ihre Leistungen zu bringen. Derzeit würde ich auf die Wernauer tippen.“ Aber Hornisch will auch nicht die Leistung seines Teams schmälern, denn die TSG-Kicker sprangen aufgrund eines erfolgreichen Jahresendspurts – drei Siege in Serie – auf Rang zwei. Und das, obwohl sie auch viele schwache Partien in der Hinrunde abgeliefert haben – unter anderem kassierte die TSG eine 0:7-Klatsche beim TV Hochdorf. „Sollten wir, was Verletzungen und langfristige Ausfälle angeht, besser durch die restliche Rückrunde kommen, scheint wahnsinnig viel möglich zu sein“, betonte Hornisch. Am Samstag (15 Uhr) tritt die TSG gegen den Siebten ASV Aichwald an.

TV Nellingen

Durch die zwei Siege im Dezember sprangen die Nellinger auf Rang drei und wollen diesen Lauf am Sonntag (15.30 Uhr) beim Aufsteiger TSV Notzingen fortsetzen. „Der Lauf ist etwas durch die Pause unterbrochen worden, aber wir haben gut trainiert in der Vorbereitung“, erzählte TVN-Coach Thomas Gentner. Und: „Wir wollen gut in die restlichen Partien starten, denn bei der engen Liga kann es schnell nach oben oder auch nach unten gehen.“ Bei den Nellingern kommen die Langzeitverletzten Lukas Gentner und Tobias Bühler zurück. „Das sind unsere Quasi-Neuzugänge, die uns qualitativ guttun. Wichtig wird sein, dass wir unsere stabilen Leistungen fortsetzen und die Zahl der Niederlagen verringern“, sagte der Coach.

TSV Wendlingen

Mitten im Aufstiegsrennen befinden sich auch die Wendlinger, die auf Platz vier rangieren – und unter Coach Aleksandar Kalic weiterhin oben mitmischen wollen. Das Programm nach der Winterpause hat es aber in sich: Am Sonntag (15 Uhr) ist der Letzte FV Plochingen II in Wendlingen zu Gast und eine Woche später treten die Wendlinger im Top-Spiel in Wernau an. Kalic ist aber zuversichtlich: „Die Mannschaft hat klare Strukturen angenommen und unser Ziel ist es, uns unter den ersten vier zu positionieren.“

TV Unterboihingen

Nach dem überraschenden Abgang von Coach Christian Mirbauer Mitte Oktober, den es zum Bezirksligisten TSV Jesingen zog (die Zusammenarbeit ist mittlerweile schon wieder beendet), zeigte das Team unter Interimscoach Markus Kronewitter gute Leistungen. Der Fünfte TVU (27 Punkte) ist trotz der 3:4-Niederlage gegen den TSV Notzingen im Dezember noch im Aufstiegsrennen dabei. Auf den Interimscoach folgte im Winter Harald Mangold. Kronewitter wird dem TVU aber als Co-Trainer und Spieler erhalten bleiben. „Wir würden uns in die Tasche lügen, wenn wir nicht bis zum Schluss im Kampf um die ersten beiden Plätze mitspielen wollten“, betonte Coach Mangold.

VfB Reichenbach

Wie schnell ein Team in dieser engen KLA nach hinten durchrutschen kann, erfuhren die Reichenbacher am eigenen Leib. Am 12. Spieltag grüßte der VfBR noch mit zwei Punkten Vorsprung von der Tabellenspitze – vier Spiele später (zwei Remis und zwei Niederlagen) fanden sich die Reichenbacher auf Rang sechs wieder. Auch TVR-Spielertrainer Moritz Gutmann hatte keine Antwort auf diese Leistungsschwankungen parat: „Wenn ich das wüsste, hätte ich es abgestellt. Aber wir haben viele junge Spieler, die wir heranführen, und da funktionieren manche Abläufe nicht immer.“ Die Zielsetzung ist daher laut Abteilungsleiter Ioannis Fotarellis einfach: „Konstanz und Stabilität reinbekommen und mehr Punkte als in der Vorrunde holen.“ Die Reichenbacher starten am Sonntag (15 Uhr) gegen den FV Neuhausen II.

ASV Aichwald

„So spannend war es noch nie. Ich finde das cool und es spricht für die Liga“, begann ASV-Coach Jan Singer und ergänzte: „Vielleicht gibt es die Überraschung und Aichwald steigt auf, oder vielleicht gibt es die Überraschung und eine andere Mannschaft steigt auf.“ Damit sprach der Coach nicht nur das spannende Aufstiegsrennen an, sondern gab auch gleichzeitig die Ambitionen des Aichwalder wider, die freilich nichts dagegen hätten, aufzusteigen. Der ASV stand nach zehn Partien auf dem Relegationsrang 14 und kämpfte sich dann auf Rang sieben vor. Drei Punkte fehlen auf den Ersten Wernau. Für Singer hat aber die höchste Priorität, „weiter die jungen Spieler zu integrieren“.

TSV Deizisau

Auf Platz acht rangiert der Bezirksliga-Absteiger Deizisau, darf sich aber aufgrund des geringen Abstands auf den Ersten Wernau (drei Punkte) noch berechtigte Hoffnungen auf den Aufstieg machen. Und Neu-Coach Fabio Morisco, der das Team Anfang Januar von Felix Luz übernahm, möchte am Sonntag (15 Uhr) bei der SG Eintracht Sirnau „direkt erfolgreich starten“. Aber Morisco betonte auch: „In Sirnau wird es kein Spaziergang, aber ich bin guter Dinge, weil wir eine gute Vorbereitung hinter uns haben. Ob uns der Aufstieg am Ende gelingt, wissen wir nicht, aber in Deizisau möchte jeder den Abstieg schnell wieder vergessen machen.“

Gesichertes Mittelfeld

VfB Oberesslingen/Zell

„Die Vorbereitung verlief holprig, zusätzlich hatten wir viele verletzte und kranke Spieler. Das war natürlich alles anders geplant, aber wir können es nicht ändern“, erzählte VfBOEZ-Spielertrainer Patrik Leovac, der hofft, „so schnell wie möglich Ruhe in den Verein zu bekommen, indem wir die nötigen Punkte sammeln, um von den Abstiegsplätzen wegzukommen. Denn die Tabelle ist tückisch, die Liga sehr ausgeglichen und es ist schnell möglich, nach oben oder unten zu springen“.

SC Altbach

Im tabellarischen Niemandsland befindet sich der Aufsteiger aus Altbach (Platz neun mit 23 Punkten). Abteilungsleiter Robin Prokein ist aber froh über die Ausgangssituation nach der Winterpause: „Unser Tabellenplatz ist zufriedenstellend, aber es ist noch nichts gewonnen. Der Klassenverbleib ist und war unser Ziel, daran ändert sich nichts.“ Prokein sprach von einer „Vorbereitung, bei der noch Potenzial nach oben war, aber wir fühlen uns gut, auch im Hinblick auf das Heimspiel am Samstag um 15 Uhr gegen den TB Ruit“.

TV Hochdorf

„Die Wintervorbereitung war gut und die Jungs haben gut mitgezogen. Wir haben das Beste aus den Wetterbedingungen gemacht“, erzählte TVH-Coach Lukas Reiser, der das Heimspiel am Sonntag (15 Uhr) gegen den Tabellennachbarn VfBOEZ direkt gewinnen möchte: „Wir wollen uns so schnell wie möglich von unten absetzen, sodass wir mit unseren 20 gesammelten Punkten nicht unten reinrutschen. Ziel ist ein einstelliger Tabellenplatz, da sind wir mit Rang elf nicht so weit davon entfernt.“

TB Ruit

Ebenfalls 20 Zähler sammelten die Ruiter bisher, brachen nach dem guten Saisonstart aber etwas ein. „Wir haben ein paar Dinge in der Winterpause angepasst, die wir anders machen wollen, nur der Feinschliff fehlt noch“, sagte TBR-Coach Pascal Rückle, den der Abgang seines spielenden Co-Trainers Jens Freissler zum TSV Berkheim II am meisten trifft: „Aber er soll die Chance als Coach nutzen“. Die Ruiter wollen laut Rückle „direkt performen und das Ziel ist es, oben noch mal anzugreifen und so viele Plätze wie möglich gutzumachen, denn das Potenzial dazu haben wir“.

Kampf gegen den Abstieg

TSV Notzingen

Den Notzingern trauten wenige Experten vor der Saison zu, den Klassenverbleib zu schaffen. Bislang sieht es für den TSV mit seinen 18 Punkten – vier Vorsprung auf den Relegationsrang – aber nicht schlecht aus.

FV Neuhausen II

„Wir waren vielleicht zwei Mal auf dem Platz und haben halt sonst viel Crossfit gemacht“, sagte FVN-II-Coach Daniel Schlüter. Das sind nicht die besten Voraussetzungen, um nach der Winterpause den Sprung aus dem Keller zu schaffen. Schlüter griff trotz Fasnet in Neuhausen „hart durch und ich habe allesamt am Faschingsdienstag zum Training antanzen lassen, denn wir wollen in den ersten Spielen gleich punkten, sodass wir am Relegationsplatz anklopfen können“.

SG Eintracht Sirnau

Für die Sirnauer und Trainer Klaus Schipke war schon vor der Saison klar, dass es gegen den Abstieg gehen würde. Und die Ausgangssituation nach der Winterpause ist für die SGE erneut keine gute. Die Sirnauer lieferten zwar auch starke Spiele ab (unter anderem einen 2:1-Sieg gegen Reichenbach), aber vor dem Jahreswechsel kassierten sie fünf Pleiten in Serie mit 18 Gegentoren. Schipke und die Sirnauer machten dementsprechend die Defensive als Schwachpunkt aus und möchten nun hinten stabiler stehen.

FV Plochingen II

Ähnlich sprach Spielertrainer Julien Rieker über die Ausgangslage seines FVP II – vor allem nach der „schlechten Vorbereitung“. Der Aufsteiger, der mit sieben Punkten – sechs Abstand auf den Vorletzten Sirnau – Letzter ist, hat die schlechtesten Karten, den Klassenverbleib zu schaffen. Rieker sieht der Restrunde aber relativ gelassen entgegen: „Es war klar, dass es sehr schwierig wird. Aber wir glauben an den Klassenverbleib.“

Winter-Wechselbörse

TSV Wernau



Zugänge: keine.

Abgänge: Michael Rüttinger (TSV Köngen), Mehmet Kilic (TSV Schlierbach).

TSG Esslingen



Zugänge: Eray Gercekdogan (eigene zweite Mannschaft).

Abgänge: keine.

TV Nellingen



Zugänge: keine.

Abgänge: keine.

TSV Wendlingen



Zugänge: Sedat Ibak (TG Kirchheim), Mateo Baric (SV Vaihingen), Amir Nekere (SW Neukölln), Yazan Atallah.

Abgänge: keine.

TV Unterboihingen



Zugänge: Max Schwender (TSV Köngen II), Cedric Guarino (vereinslos).

Abgänge: Pascal Wolfer, Dennis Englisch (beide TSV Neckartailfingen), Salvatore Trombetta (TSV Notzingen).

Trainer: neu Harald Mangold.

VfB Reichenbach



Zugänge: Paul Kühl (SV Ebersbach).

Abgänge: Elisandro Ferreira (pausiert).

ASV Aichwald



Zugänge: keine.

Abgänge: keine.

TSV Deizisau



Zugänge: Dennis Schwarz (TSV Denkendorf).

Abgänge: keine.

Trainer: neu Fabio Morisco.

SC Altbach



Zugänge: Shkelzen Isufi (FV Plochingen II), Dion Osmani (TSV Berkheim), Christian Onuchukwu (Türkspor Nürtingen).

Abgänge: Sirat Ahmadzai (SG Eintracht Sirnau), Suwaibu Sanyang (pausiert) .

VfB Oberesslingen/Zell



Zugänge: Oleksi Nefedchenko (unbekannt), Coskun Dere (GFV Odyssia Esslingen), Ömer Bayraktar (VfL Kirchheim).

Abgänge: Tomislav Brlekovic (FC Kirchheim).

TV Hochdorf



Zugänge: Luca Nasti (SG Lichtenwald).

Abgänge:keine.

TB Ruit



Zugänge: Kay Harzheim (TV Kemnat), Tim Togert (Leezener SC).

Abgänge: Jens Freissler (TSV Berkheim II).

TSV Notzingen



Zugänge: Sven Feliks (TSV Wolfschlugen), Veli Boz (TSV Jesingen), Salvatore Trombetta (TV Unterboihingen).

Abgänge: Isa Can Aksan , Felix Werner, Babak Herawi (alle SPV 05 Nürtingen), Kevin Wolff (TSV Wolfschlugen).

FV Neuhausen II



Zugänge: Danny Preuß (TSV Bernhausen), Daniel Mehrsadeh (unbekannt), Simon Heim (SV Walddorf).

Abgänge: M-Ayman Kayed (KF Ilirida Stuttgart).

SG Eintracht Sirnau



Zugänge: Sirat Ahmadzai (SC Atltbach), Chris Johannes Ahlfeld (DJK Nord Regensburg), Viktor Klöpfer (k. A.).

Abgänge: Richard Boateng (FC Kirchheim).

FV Plochingen II



Zugänge: keine.

Abgänge: Shkelzen Isufi (SC Altbach).