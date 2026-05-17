 
Meine StZ
Schlagzeilen
StZ Extra
Stuttgart
Stadtbezirke
Region
Baden-Württemberg
Politik
Wirtschaft
Sport
Panorama
Kultur
Wissen
Reise
Genuss & Leben
Mediathek
Bei uns daheim
  2. Sport
  4. Lokalsport Region Esslingen

  6. 2:0 nach zwei Minuten – TV Hochdorf besiegt dank Traumstart den SC Altbach

Fußball-Kreisliga A Neckar/Fils 2:0 nach zwei Minuten – TV Hochdorf besiegt dank Traumstart den SC Altbach

Fußball-Kreisliga A Neckar/Fils: 2:0 nach zwei Minuten – TV Hochdorf besiegt dank Traumstart den SC Altbach
1
Kampf um jeden Ball. Foto: Michael Treutner

Der TV Hochdorf holt durch das 3:2 gegen den SC Altbach im Abstiegskampf der Fußball-Kreisliga A1 wichtige Punkte.

Durch den 3:2 (2:1)-Sieg des TV Hochdorf gegen den SC Altbach und den Niederlagen der dahinter platzierten Teams – mit Ausnahme des TB Ruit – baute der TVH den Abstand auf den Abstiegsrelegationsrang 14 auf sechs Punkte aus und rückte an den SCA heran. Hochdorf und Altbach benötigen noch drei Punkte aus den letzten drei Spielen, um den Verbleib in der Fußball-Kreisliga-A endgültig zu schaffen.

 

Hochdorf erwischte einen Blitzstart: Bereits in der 1. Minute vollendete Sebastian Kuhn nach einem Einwurf zur 1:0-Führung. Nur eine Minute später erkannte Swen Kaufmann, dass SCA-Keeper Alaa Younus zu weit vor seinem Tor stand und drosch das Spielgerät aus 40 Metern über den verdutzten Younus hinweg in die Maschen (2.). Keine zwei Minuten gespielt, 2:0.

Unsere Empfehlung für Sie

Kellerduell in Fußball-Verbandsliga: 4:5-Heimniederlage nach 3:1-Führung – FC Esslingen ist der Landesliga sehr nahe

Kellerduell in Fußball-Verbandsliga 4:5-Heimniederlage nach 3:1-Führung – FC Esslingen ist der Landesliga sehr nahe

Fußball-Verbandsligist FC Esslingen spielt gegen den Tabellenvorletzten FSV Waiblingen lange in Unterzahl, führt mit 3:1 und verliert mit 4:5. Der Abstieg rückt dadurch näher.

Das brachte den Hochdorfern Sicherheit und die Altbacher mussten reagieren. Nach rund 15 Minuten fand der SCA zunehmend den Zug zum Hochdorfer Tor, doch Essa Dibba (15.) und Jack Ross (23.) vergaben zunächst. Die aussichtsreichste Möglichkeit hatten die Altbacher, als Ross scharf vor das Tor flankte, dort aber kein Mitspieler bereit stand (25.). In der Folge entwickelte sich ein offenes Spiel mit leichten Vorteilen für die Altbacher, doch die Möglichkeiten blieben vorerst ungenutzt. Erst kurz vor der Pause gelang dem SCA der Anschlusstreffer, als Dibba eine präzise Flanke von Atacan Kuran straff unter die Latte köpfte (44.).

Nach dem Wiederbeginn hatte der TVH das Spiel zunächst im Griff und hätte erhöhen können, doch Robin Killer verpasste eine Flanke von Leon Buser knapp (51.). Kurz darauf verlor Swen Kaufmann im Spielaufbau den Ball und die Altbacher konterten. Umut Boylu brachte den Ball im Fallen von links vor das Tor, Abwehrspieler und Torhüter Johannes Etzel verschätzten sich und so stand es plötzlich 2:2 (53.).

SC Altbach in Unterzahl

Zehn Minuten später stocherte Kuhn aus einem Getümmel heraus den Ball Richtung Tor, doch Keeper Younus hielt das Spielgerät im letzten Moment auf der Linie fest (63.). Wenig später ließ erneut Kuhn bei seinem Abschluss zum 3:2 Younus keine Chance (71.). Einen weiteren Hochdorfer Angriff stoppte Altbachs Gianluca Di Giorgio als letzter Mann und sah dafür die rote Karte (78.). Den fälligen Freistoß aus 20 Metern trat Haris Banu, dieser wurde von der Mauer noch abgefälscht, doch Younus packte sicher zu. Aber auch in Unterzahl versteckten sich die Altbacher nicht, doch bei Ercem Salmans gefährlichem Schuss reagierte TVH-Schlussmann Etzel glänzend (83.). Beide Teams kamen noch zu Chancen, ein weiterer Treffer gelang beiden jedoch nicht mehr.

Unsere Empfehlung für Sie

Fußball-Landesliga: Der TSV Köngen gewinnt Spitzenspiel in Bernhausen und bleibt Zweiter

Fußball-Landesliga Der TSV Köngen gewinnt Spitzenspiel in Bernhausen und bleibt Zweiter

Der TSV Köngen gewinnt in der Fußball-Landesliga beim TSV Bernhausen das nächste Spitzenspiel, der FV Neuhausen verliert Kellerduell mit dem SC Geislingen.

Altbachs Trainer Ömer Cakir war bedient: „Wir haben unglücklich begonnen, die beiden Tore in den ersten Minuten haben uns das Genick gebrochen“, sagte er und ergänzte: „Aber wir sind danach wieder besser reingekommen und haben es sehr gut gemacht – und am Ende unglücklich verloren.“

Freude pur herrschte dagegen bei TVH-Coach Lukas Reiser: „Es ist ein wichtiger Sieg. Wir kamen optimal raus und gehen früh in Führung. Danach hat Altbach das gut gemacht. Am Ende hatten wir das Glück, das uns in den vergangenen Wochen etwas gefehlt hat.“

TV Hochdorf: Johannes Etzel; Nico Kaufmann, Manuel Etzel, Imhoff (60. Kautter), Swen Kaufmann (75. Schneider), Killer, Lepski (90.+3 Klein), Elsner (60. Otto), Kuhn (75. Banu), Buser, Nagel.

SC Altbach: Younus; Glück, Yusuf Boylu, Umut Boylu, Kuran (46. Emre Yildirim), Salman, Alhasan, Ross, Dibba, Yunus Yildirim (46. Di Giorgio), Osmani (69. Kalender).

Schiedsrichter: Vito Sperduto (Göppingen).

Zuschauer: 80.

Tore: 1:0 Kuhn (1.), 2:0 Swen Kaufmann (2.), 2:1 Dibba (44.), 2:2 Umut Boylu (52.), 3:2 Kuhn (70.).

Rote Karte: Di Giorgio (78./Notbremse).

Beste Spieler: Kuhn, Etzel, Nagel / Ross, Dibba.

Weitere Themen

Handball-Drama gegen HTV Meißenheim: „Ganz schön bitter“: TSV Wolfschlugen fehlt nur ein Tor zu Regionalliga-Aufstieg

Handball-Drama gegen HTV Meißenheim „Ganz schön bitter“: TSV Wolfschlugen fehlt nur ein Tor zu Regionalliga-Aufstieg

Im Rückspiel um den Aufstieg in die Handball-Regionalliga verliert der TSV Wolfschlugen gegen den HTV Meißenheim mit 34:35 und hat unterm Strich trotz dem Hinspielsieg das Nachsehen.
Von Kerstin Dannath
Aufstieg aus der Kreisliga B: Glückwunsch-Banner und Bengalos: TSV Denkendorf II macht mit Derbysieg Titel fix

Aufstieg aus der Kreisliga B Glückwunsch-Banner und Bengalos: TSV Denkendorf II macht mit Derbysieg Titel fix

Durch den 2:1-Auswärtserfolg im Derby beim TSV Köngen II sichern sich die Denkendorfer vorzeitig die Meisterschaft in der Kreisliga B2 und steigen verdient auf.
Von Steffen Wahr
Fußball-Kreisliga A Neckar/Fils: 2:0 nach zwei Minuten – TV Hochdorf besiegt dank Traumstart den SC Altbach

Fußball-Kreisliga A Neckar/Fils 2:0 nach zwei Minuten – TV Hochdorf besiegt dank Traumstart den SC Altbach

Der TV Hochdorf holt durch das 3:2 gegen den SC Altbach im Abstiegskampf der Fußball-Kreisliga A1 wichtige Punkte.
Von Jochen Gut
Turnier um Oberliga-Aufstieg: Erst Jubel, dann riesiger Frust bei den Heli-Frauen

Turnier um Oberliga-Aufstieg Erst Jubel, dann riesiger Frust bei den Heli-Frauen

Die Handballerinnen der SG Hegensberg/Liebersbronn denken schon, sie sind durch – aber sie verpassen beim Viererturnier ganz knapp den Aufstieg in die Oberliga.
Von sip
Fußball-Zusammenfassung: TSV Deizisau verliert Spitzenposition, TSV Denkendorf II steigt auf

Fußball-Zusammenfassung TSV Deizisau verliert Spitzenposition, TSV Denkendorf II steigt auf

Der bisherige Kreisliga-A-Tabellenführer TSV Deizisau unterliegt deutlich in Aichwald, der TSV Denkendorf II macht in der Kreisliga B sein Meisterstück.
Von Sigor Paesler
Fußball-Landesliga: Der TSV Köngen gewinnt Spitzenspiel in Bernhausen und bleibt Zweiter

Fußball-Landesliga Der TSV Köngen gewinnt Spitzenspiel in Bernhausen und bleibt Zweiter

Der TSV Köngen gewinnt in der Fußball-Landesliga beim TSV Bernhausen das nächste Spitzenspiel, der FV Neuhausen verliert Kellerduell mit dem SC Geislingen.
Von sip
2.Bundesliga im Turnen: Top-Auftakt in Konstanz: TSV Berkheim macht ersten Schritt zum Wiederaufstieg

2.Bundesliga im Turnen Top-Auftakt in Konstanz: TSV Berkheim macht ersten Schritt zum Wiederaufstieg

Die Turnerinnen des TSV Berkheim gewinnen beim ersten Zweitliga-Wettkampf vor 1200 Zuschauern in Konstanz deutlich.
Von Sigor Paesler
Wasserball-Bundesliga: Klarer Hinspielsieg der Wasserballerinnen des SSV Esslingen

Wasserball-Bundesliga Klarer Hinspielsieg der Wasserballerinnen des SSV Esslingen

26:5 in Chemnitz – die Esslingerinnen haben beste Chancen, die Bundesliga erneut auf Platz drei abzuschließen.
Von sip
2. Bundesliga im Wasserball: Finaleinzug im Freibad – jetzt ist die Bundesliga beim SSV Esslingen ein Thema

2. Bundesliga im Wasserball Finaleinzug im Freibad – jetzt ist die Bundesliga beim SSV Esslingen ein Thema

Die Wasserballer des SSV Esslingen setzen sich im Zweitliga-Halbfinale gegen den Düsseldorfer SC durch. Beim 17:12-Sieg im Rückspiel zeigen sie eine konzentrierte Mannschaftsleistung.
Von Sigor Paesler
Kellerduell in Fußball-Verbandsliga: 4:5-Heimniederlage nach 3:1-Führung – FC Esslingen ist der Landesliga sehr nahe

Kellerduell in Fußball-Verbandsliga 4:5-Heimniederlage nach 3:1-Führung – FC Esslingen ist der Landesliga sehr nahe

Fußball-Verbandsligist FC Esslingen spielt gegen den Tabellenvorletzten FSV Waiblingen lange in Unterzahl, führt mit 3:1 und verliert mit 4:5. Der Abstieg rückt dadurch näher.
Von Sigor Paesler
 
 