Fußball-Kreisliga A Neckar/Fils: 2:0 nach zwei Minuten – TV Hochdorf besiegt dank Traumstart den SC Altbach

Durch den 3:2 (2:1)-Sieg des TV Hochdorf gegen den SC Altbach und den Niederlagen der dahinter platzierten Teams – mit Ausnahme des TB Ruit – baute der TVH den Abstand auf den Abstiegsrelegationsrang 14 auf sechs Punkte aus und rückte an den SCA heran. Hochdorf und Altbach benötigen noch drei Punkte aus den letzten drei Spielen, um den Verbleib in der Fußball-Kreisliga-A endgültig zu schaffen.

Hochdorf erwischte einen Blitzstart: Bereits in der 1. Minute vollendete Sebastian Kuhn nach einem Einwurf zur 1:0-Führung. Nur eine Minute später erkannte Swen Kaufmann, dass SCA-Keeper Alaa Younus zu weit vor seinem Tor stand und drosch das Spielgerät aus 40 Metern über den verdutzten Younus hinweg in die Maschen (2.). Keine zwei Minuten gespielt, 2:0.

Das brachte den Hochdorfern Sicherheit und die Altbacher mussten reagieren. Nach rund 15 Minuten fand der SCA zunehmend den Zug zum Hochdorfer Tor, doch Essa Dibba (15.) und Jack Ross (23.) vergaben zunächst. Die aussichtsreichste Möglichkeit hatten die Altbacher, als Ross scharf vor das Tor flankte, dort aber kein Mitspieler bereit stand (25.). In der Folge entwickelte sich ein offenes Spiel mit leichten Vorteilen für die Altbacher, doch die Möglichkeiten blieben vorerst ungenutzt. Erst kurz vor der Pause gelang dem SCA der Anschlusstreffer, als Dibba eine präzise Flanke von Atacan Kuran straff unter die Latte köpfte (44.).

Nach dem Wiederbeginn hatte der TVH das Spiel zunächst im Griff und hätte erhöhen können, doch Robin Killer verpasste eine Flanke von Leon Buser knapp (51.). Kurz darauf verlor Swen Kaufmann im Spielaufbau den Ball und die Altbacher konterten. Umut Boylu brachte den Ball im Fallen von links vor das Tor, Abwehrspieler und Torhüter Johannes Etzel verschätzten sich und so stand es plötzlich 2:2 (53.).

SC Altbach in Unterzahl

Zehn Minuten später stocherte Kuhn aus einem Getümmel heraus den Ball Richtung Tor, doch Keeper Younus hielt das Spielgerät im letzten Moment auf der Linie fest (63.). Wenig später ließ erneut Kuhn bei seinem Abschluss zum 3:2 Younus keine Chance (71.). Einen weiteren Hochdorfer Angriff stoppte Altbachs Gianluca Di Giorgio als letzter Mann und sah dafür die rote Karte (78.). Den fälligen Freistoß aus 20 Metern trat Haris Banu, dieser wurde von der Mauer noch abgefälscht, doch Younus packte sicher zu. Aber auch in Unterzahl versteckten sich die Altbacher nicht, doch bei Ercem Salmans gefährlichem Schuss reagierte TVH-Schlussmann Etzel glänzend (83.). Beide Teams kamen noch zu Chancen, ein weiterer Treffer gelang beiden jedoch nicht mehr.

Altbachs Trainer Ömer Cakir war bedient: „Wir haben unglücklich begonnen, die beiden Tore in den ersten Minuten haben uns das Genick gebrochen“, sagte er und ergänzte: „Aber wir sind danach wieder besser reingekommen und haben es sehr gut gemacht – und am Ende unglücklich verloren.“

Freude pur herrschte dagegen bei TVH-Coach Lukas Reiser: „Es ist ein wichtiger Sieg. Wir kamen optimal raus und gehen früh in Führung. Danach hat Altbach das gut gemacht. Am Ende hatten wir das Glück, das uns in den vergangenen Wochen etwas gefehlt hat.“

TV Hochdorf: Johannes Etzel; Nico Kaufmann, Manuel Etzel, Imhoff (60. Kautter), Swen Kaufmann (75. Schneider), Killer, Lepski (90.+3 Klein), Elsner (60. Otto), Kuhn (75. Banu), Buser, Nagel.

SC Altbach: Younus; Glück, Yusuf Boylu, Umut Boylu, Kuran (46. Emre Yildirim), Salman, Alhasan, Ross, Dibba, Yunus Yildirim (46. Di Giorgio), Osmani (69. Kalender).

Schiedsrichter: Vito Sperduto (Göppingen).

Zuschauer: 80.

Tore: 1:0 Kuhn (1.), 2:0 Swen Kaufmann (2.), 2:1 Dibba (44.), 2:2 Umut Boylu (52.), 3:2 Kuhn (70.).

Rote Karte: Di Giorgio (78./Notbremse).

Beste Spieler: Kuhn, Etzel, Nagel / Ross, Dibba.