Fußball – Kreisliga A Neuhausen II überrascht sich selbst
Die zweite Mannschaft des FV Neuhausen siegt in der Fußball-Kreisliga A in letzter Sekunde gegen den TV Hochdorf mit 2:1 und verlässt die Abstiegszone.
Die zweite Mannschaft des FV Neuhausen siegt in der Fußball-Kreisliga A in letzter Sekunde gegen den TV Hochdorf mit 2:1 und verlässt die Abstiegszone.
Durch den 2:1 (1:0)- Sieg in der Fußball-Kreisliga A, Staffel 1, gegen den TV Hochdorf machte die zweite Mannschaft des FV Neuhausen einen großen und wichtigen Schritt von Tabellenplatz 13 auf Platz neun.