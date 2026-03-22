Fußball – Kreisliga A: Neuhausen II überrascht sich selbst

Durch den 2:1 (1:0)- Sieg in der Fußball-Kreisliga A, Staffel 1, gegen den TV Hochdorf machte die zweite Mannschaft des FV Neuhausen einen großen und wichtigen Schritt von Tabellenplatz 13 auf Platz neun.

Das sah auch Neuhausens Trainer Daniel Schlüter so: „Jeder von meinen Jungs wusste, dass wir mit einem Sieg einen Riesenschritt nach vorne machen können.“ Und weiter meinte er: „Wenn mir jemand Anfang Februar gesagt hätte, dass wir auf Platz neun der Tabelle stehen, hätte ich das nicht geglaubt.“ Es war ein Spiel mit unglaublichen letzten zwei Minuten.

Zunächst war es eine ausgeglichene Partie. Beide Teams stürmten druckvoll nach vorne und schenkten sich nichts. Aber in der 8. Minute dann ein kleiner Patzer der Hochdorfer Abwehr: Ein Rückpass von der linken Ecke an den eigenen Torwart Daniel Otto, der dem Ball entgegen lief, wurde vom Neuhausener Noah Bolz abgefangen und der versenkte den Ball im leeren Hochdorfer Tor. 1:0 und Jubel bei den Neuhausenern.

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Probleme im Abschluss

Doch die Hochdorfer ließen sich von diesem frühen Gegentor nicht beeindrucken. Sie versuchten mit langen Pässen und geschicktem Passspiel, den Ausgleich zu erzielen. Die Defensive der Neuhausener war aber nur schwer zu knacken und wenn es die Hochdorfer doch einmal schafften, mangelte es am erfolgreichen Abschluss. Und die Neuhausener hielten dagegen. Sie erkämpften oft Bälle schon im Mittelfeld, spielten sie gekonnt in die freien Räume – aber auch bei den Neuhausenern das gleiche Problem wie bei den Hochdorfern: Wenn sie gefährlich vors gegnerische Tor kamen, hatten sie Probleme im Abschluss.

So war es in der ersten Hälfte ein Spiel auf beide Tore, mit zahlreichen Chancen auf beiden Seiten – sowohl der Ausgleich als auch der Ausbau der Führung wären möglich gewesen. Aber eine alte Fußballregel besagt: Am Schluss zählen nur die Tore.

Nach der Pause wendete sich das Blatt, denn die Neuhausener spielten sehr zurückhaltend. Es war ihnen wichtig, die Führung über die zweite Hälfte zu bringen und möglichst kein Gegentor einzufangen. Dies merkte auch Coach Schlüter und forderte sein Team immer wieder lautstark auf, keine Angst zu haben und frei nach vorne zu spielen. An der Umsetzung mangelte es jedoch.

So wurden die Hochdorfer immer stärker und waren über weite Teile die spielbestimmende Mannschaft. Aber wie schon in der ersten Hälfte wollte der Abschluss nicht gelingen. Weder aus dem laufenden Spiel heraus noch aus Standardsituationen gelang es den Hochdorfern, den Ball im Neuhausener Tor unterzubringen. Oft wurde viel zu eng im Mittelfeld gespielt, sodass immer ein Neuhausener einen Fuß dazwischen hatte und die langen Pässe kamen oft nicht beim Mitspieler an. Bei den Neuhausenern musste man den Eindruck gewinnen, dass sie trotz der Hinweise ihres Trainers, ohne Angst zu spielen, den Ball nur noch aus der eigenen Hälfte schlagen wollten.

Und so passierte es doch noch: In Minute 90+4 landete der Ball nach einem sehenswerten Pass beim Hochdorfer Justin-Maurice Elsner und der schoss den verdienten Ausgleich. Doch das war es noch nicht: Anspiel für Neuhausen und Sturm nach vorne, Foul 18 Meter vor dem Tor. Die Hochdorfer Mauer steht. Der Schiedsrichter pfeift an und Julian Piller schießt links an der Mauer vorbei. Der Ball wird abgefälscht und landet unhaltbar für Keeper Daniel Otto zum 2:1-Endstand im Hochdorfer Tor (96.).

„Uns fehlt seit drei, vier Spielen einfach das Quäntchen Glück – um das mal nett auszudrücken,“ war das Fazit von Hochdorfs Trainer Lukas Reiser. „Wir machen vorne zu wenig Tore und und fangen uns oft komische und kuriose Treffer hinten ein.“

FV Neuhausen II: Gließner; Potsolidis, Bolich, Piller, Rank, Tambe Ayuk (63. Angeli), Preuß (69. Ferucci), Santos, Lauxmann, Stickel, Bolz (93. Stelzer).

TV Hochdorf: Otto; Nico Kaufmann (46. Kauter), Grambole (78. Lepski), Sven Kaufmann, Killer (46. Etzel), Unger, Klein, Buser, Mattheis, Nagel (69. Elsner), Banu (69. Kuhn).

Schiedsrichter: Quendrim Mustafaj (Fellbach).

Zuschauer: 80.

Tore: 1:0 Bolz (8.), 1:1 Elsner (95.), 2:1 Piller (96.).

Beste Spieler: Bolz, Tambe Ayuk / Klein, Elsner.