In dem langjährigen Bundesliga-Kicker erhält der Filderstädter Kreisligist seinen Wunschkandidaten. Noch offen ist, in welcher Spielklasse der 36-Jährige übernimmt.
31.03.2026 - 11:13 Uhr
Angedeutet hatte es sich schon, nun ist es perfekt: Daniel Didavi steigt zur nächsten Saison beim Fußball-A-Kreisligisten TSV Harthausen vom Co- zum Cheftrainer auf. Der ehemalige Bundesliga-Profi wird im Brandfeld damit die Nachfolge von Michel Forzano antreten. Letzterer hört wie berichtet auf eigenen Wunsch auf.