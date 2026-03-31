In dem langjährigen Bundesliga-Kicker erhält der Filderstädter Kreisligist seinen Wunschkandidaten. Noch offen ist, in welcher Spielklasse der 36-Jährige übernimmt.

Angedeutet hatte es sich schon, nun ist es perfekt: Daniel Didavi steigt zur nächsten Saison beim Fußball-A-Kreisligisten TSV Harthausen vom Co- zum Cheftrainer auf. Der ehemalige Bundesliga-Profi wird im Brandfeld damit die Nachfolge von Michel Forzano antreten. Letzterer hört wie berichtet auf eigenen Wunsch auf.

In Didavi erhalten die Harthausener Kicker einen prominenten Kommandogeber. Der heute 36-Jährige hat für den VfB Stuttgart, den 1. FC Nürnberg und den VfB Wolfsburg 184 Erstliga-Spiele bestritten. Zudem stehen in seiner Vita acht Einsätze in deutschen Junioren-Nationalmannschaften. Für eine noch größere Laufbahn stand dem gebürtigen Nürtinger immer wieder sein Verletzungspech im Weg. Bei seinem jetzigen Verein ist er seit Sommer 2024 als Co-Trainer tätig. Seine zusätzliche Rolle als Spieler hat er in dieser Saison aufgegeben. Der Grund: Knieprobleme.

Noch offen ist, in welcher Spielklasse Didavi sein Team übernehmen wird. Als Tabellenvierter seiner Staffel kann sich der Verein aus dem kleinsten Filderstädter Stadtteil noch Aufstiegshoffnungen machen. Zum Relegationsplatz sind es nach dem 2:1-Heimsieg vom Wochenende gegen die SGM Owen/Unterlenningen weiterhin nur zwei Punkte Abstand. Am nächsten Spieltag, nach Ostern am 12. April, kommt es zum Verfolgerduell beim Dritten SG Erkenrechtsweiler/Hochwang.