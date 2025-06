Fußball-Kreisliga A Rems/Murr/Hall: Der TV Stetten muss in die Kreisliga B

Ob die erwartete Zuschauerzahl von 1000 im Abstiegsderby der Staffel 1 in der Kreisliga A zwischen den Fußballern des TV Stetten und den Gästen der Spvgg Rommelshausen am Samstagabend geknackt wurde, ist nicht einwandfrei zu belegen. Einige Hundert tummelten sich aber auf jeden Fall um den Kunstrasen und wurden Zeugen einer durchaus unterhaltsamen Partie, die am Ende keinen Sieger hatte – 2:2. Ein Ergebnis, das, wie sich erst am Sonntagabend herausstellen sollte, für den TV Stetten den Abstieg in die Kreisliga B bedeutet. Denn wegen des überraschenden 4:3-Erfolgs des TSV Nellmersbach II beim bis dato Tabellenersten SC Urbach können die Stettener, die am finalen Spieltag spielfrei sind, nicht mehr auf den viertletzten Platz klettern, der aktuell die Relegation bedeutet.