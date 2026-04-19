Fußball – Kreisliga A SC Altbach verschafft sich Luft nach unten
Die Kreisliga-A-Fußballer des SC Altbach gewinnen mit 1:0 gegen den Vorletzten SG Eintracht Sirnau.
Die Kreisliga-A-Fußballer des SC Altbach gewinnen mit 1:0 gegen den Vorletzten SG Eintracht Sirnau.
In der Fußball-Kreisliga A setzte sich der SC Altbach mit einem knappen 1:0-Sieg gegen die SG Eintracht Sirnau mit jetzt 33 Punkten vorerst von der Abstiegszone ab. Die Eintracht aus Sirnau bleibt jedoch mit 25 Punkten auf dem vorletzten Platz im Keller der Tabelle stecken. SGE-Trainer Klaus Schipke machte die Ansage, dass er und sein Trainerteam zum Ende der Saison aufhören werden – aber sie möchten noch den Klassenverbleib in der Kreisliga A schaffen.