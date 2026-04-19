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  6. SC Altbach verschafft sich Luft nach unten

Fußball – Kreisliga A SC Altbach verschafft sich Luft nach unten

Fußball – Kreisliga A: SC Altbach verschafft sich Luft nach unten
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Der Blick geht zum Ball: Altbachs Ercem Salman (rechts) setzt sich durch.      Foto: Carsten Riedl

Die Kreisliga-A-Fußballer des SC Altbach gewinnen mit 1:0 gegen den Vorletzten SG Eintracht Sirnau.

In der Fußball-Kreisliga A setzte sich der SC Altbach mit einem knappen 1:0-Sieg gegen die SG Eintracht Sirnau mit jetzt 33 Punkten vorerst von der Abstiegszone ab. Die Eintracht aus Sirnau bleibt jedoch mit 25 Punkten auf dem vorletzten Platz im Keller der Tabelle stecken. SGE-Trainer Klaus Schipke machte die Ansage, dass er und sein Trainerteam zum Ende der Saison aufhören werden – aber sie möchten noch den Klassenverbleib in der Kreisliga A schaffen.

 

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Altbach legt gut los

Die Altbacher legten druckvoll und schnell los, kämpften im Mittelfeld um jeden Ball und versuchten, mit vielen kurzen Pässen schnell vor das gegnerische Tor und zum Torabschluss zu kommen. Die letzten Zuspiele vor dem Tor waren aber zu harmlos. Nach zehn Minuten kamen die Sirnauer erstmals auch ins Spiel – vereinzelt mit langen Bällen über die linke Seite – die Chancen fielen aber ebenfalls zu harmlos aus.

Auf beiden Seiten gab es viele Abspielfehler und viel Klein-Klein im Mittelfeld, wodurch wenig wirklich gute Möglichkeiten herausgespielt wurden. Kurz vor Ende der ersten Hälfte hatte Altbachs Umut Boylu mit der wohl besten Chance die Führung auf dem Fuß: Er setzte sich gegen zwei SGE-Abwehrspieler durch und chippte den Ball über Sirnaus Torhüter Daniel Hauck – aber auch über das Tor – und somit gingen die Mannschaften mit einem 0:0 in die Pause.

Spannendere zweite Hälfte

In der zweiten Hälfte wurde das Spiel durch bessere Zuspiele insgesamt flüssiger und auch abwechslungsreicher. Beide Teams spielten sich nun gute Torchancen heraus, es war ein regelrechter Schlagabtausch: Die Sirnauer kamen im Wechsel von der linken Seite durch Dennis Hauck, der zu zu Jonas Weißenborn passte, aber der Abschluss am Tor vorbei ging. Kurz darauf über die linke Seite von Weißenborn, der zu Dennis Hauck passte, der ebenfalls vergab – und im Gegenzug konnte der Schuss von Altbachs Dion Osmani von Sirnaus Thomas Ongherth gerade noch so zur Ecke geklärt werden. Kurz darauf zog Altbachs Jack Ross aus 16 Metern ab, aber SGE-Keeper Daniel Hauck klärte mit einer tollen Parade zur Ecke. Erst in der 70. Spielminute fiel für die Altbacher das viel umjubelte 1:0-Siegtor durch Ercem Salman. Altbachs Ross kam über die rechte Seite, spielte flach ab auf Salman, der ebenfalls flach, nur noch einschieben musste – für Eintrachts Torwart Hauck unhaltbar.

Hitzige Schlussphase

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SC Altbach: Onuchukwu – Emre Yildirim, Di Giorgio, Glück (77. Bleart Osmani), Yusuf Boylu, Umut Boylu, Alhasan, Dibba (80. Yunus Yildirim), Dino Osmani (72. Kalender) – Salman, Ross (85. Kuran).

SG Eintracht Sirnau: Daniel Hauck – Traier (46. Basal), Ongherth, Sauter – Ahmadzai, Käß, Gschwendtner (81. Daghmoush), Spieth (66. Perret), Ahlfeld – Dennis Hauck, Weißenborn.

Schiedsrichter: Ahmet Sulejmani

Zuschauer: 120.

Tor: 1:0 Salman (70.).

Gelbe Karen: Dibba, Kalender / Basal, Weißenborn.

Beste Spieler: Ross, Salman / Gschwendtner, Weißenborn.

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