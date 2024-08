Wenn an diesem Sonntag die Fußball-Mannschaften der Kreisliga A, Staffel 1, in die neue Spielzeit starten, ist die Spvgg Rommelshausen noch nicht gefordert. Der Aufsteiger ist spielfrei und steigt erst eine Woche später mit der Partie beim FSV Waiblingen II ins Geschehen ein.

Harald Landwehr 21.08.2024 - 12:00 Uhr

Die Generalprobe am vergangenen Sonntag ist ziemlich in die Hose gegangen: Mit einer 1:3-Niederlage bei der klassentieferen SVG Kirchberg/Murr sind die – zugegebenermaßen stark ersatzgeschwächten – Kreisliga-A-Fußballer der Spvgg Rommelshausen im Bezirkspokalwettbewerb gleich in der Qualifikationsrunde gescheitert. Ein Grund zur Sorge ist das für den Spielertrainer Rifaat Al-Shammaa aber nicht, dessen Team ohnehin erst am zweiten Spieltag (1. September) mit der Partie beim FSV Waiblingen II in die Saison startet. „Ein Großteil unserer Stammspieler kommt erst diese Woche aus dem Urlaub zurück. In Waiblingen werden bestimmt sieben oder acht andere Spieler in der Startformation stehen“, sagt der Coach des Aufsteigers.