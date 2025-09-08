Fußball: Kreisliga A, Staffel 1: Bereits am zweiten Spieltag: zwei Favoriten gestürzt

Vermutlich würde sich ein Blick in die staubigen Ordner der hiesigen Kreisliga-Historie lohnen, denn das, was die erste Staffel der Kreisliga A, Stuttgart/Böblingen, am Wochenende abgeliefert hat, riecht nach Rekord. 50 Tore fielen an diesem regnerischen Sonntagnachmittag, im Schnitt also mehr als sechs Buden pro Begegnung. Damit wurden auch die durchschnittlich mehr als fünf Tore pro Spiel zum Auftakt in der Vorwoche überboten. Der Blick auf die Partien des zweiten Spieltages.

SSV Zuffenhausen – Türkspor Stuttgart 0:4 Türkspor das Favoriten-Duell deutlich für sich, Mittelfeldass Ugur Capar trug sich mit einem Doppelpack in die Schützenliste ein – die eigentliche Geschichte des Spiels wurde aber zwischen den Torpfosten der Gäste geschrieben. Keeper Hüsrev Kop zog sich bereits nach rund 15 Minuten eine Wadenzerrung zu, für ihn kam Halis Özcan – seines Zeichens 40 Jahre alt und „gar nicht richtig fit“, erzählt der spielende Co-Trainer Damir Bosnjak. Vor seiner Einwechslung musste er sich erst einmal umziehen, mit einem Einsatz hatte keiner gerechnet, eher zufällig stand er auf dem Mannschaftsbogen. Und während seine Vorderleute spätestens in Hälfte zwei offensiv für Furore sorgten, hielt der Altmeister hinten die Null. Die Krönung: der parierte Elfer gegen den Ex-Mitspieler Erdem Akcan, der erst im Sommer die Seiten gewechselt hatte.

Für Erhan Atici, Trainer des SSV Zuffenhausen, auch ein Gradmesser für die eigene schwache Vorstellung. „Dass wir es nicht geschafft haben, gegen ihn ein Tor zu erzielen – bei allem Respekt – sagt viel über unsere Leistung aus.“ Nach einem Spiel annähernd auf Augenhöhe in der ersten Hälfte brachen die Seinen nach der Pause ein. Insgesamt fällt Atici ein vernichtendes Urteil: „Es war die schlechteste Leistung, seitdem Nevzat Dursun und ich als Trainer die Mannschaft übernommen haben. Die Niederlage hätte auch noch höher ausfallen können.“ Trotzdem sagt er über den Gegner: „Sie sind nicht mehr so dominant wie letztes Jahr, waren taktisch aber sehr gut.“ Mit einem Augenzwinkern fügt er an: „Sie sind schlagbar, aber aktuell nicht von uns.“

Seinerseits sagt Türkspors Bosnjak, der in Abwesenheit des urlaubenden Memik Erdogan die Mannschaft leitete, über Zuffenhausen: „In Ballbesitz waren sie besser als letzte Saison, aber damals waren sie gegen den Ball energischer. Trotzdem gehören sie für mich zu den Top drei, Top vier der Liga.“ Mit dem eigenen Spiel war er freilich zufrieden und wechselte sich und mehrere Spieler zur Schonung aus, als der Drops in Hälfte zwei gelutscht war – während zwischen den Pfosten Özcan kurz vor Schluss von der Notlösung zum Elferkiller wurde.

Tore: 0:1 Delgir (32.), 0:2 Sovtic (55), 0:3 Capar (70.), 0:4 Capar (74.).

Besonderes: Türkspors Halis Özcan pariert Foulelfmeter von Erdem Akcan (89.).

SC Stammheim – SG West 3:7

Die West-Stuttgarter erzielen gegen den Absteiger aus Stammheim sieben Tore – und doch hadert der spielende Trainer Benedikt Goos mit der eigenen Chancenverwertung. Denn zu Wahrheit gehört auch: In der ersten Halbzeit war das Spiel auf dem Papier ein offener Schlagabtausch, in dem die Gäste sogar zweimal zurücklagen. „Es war ein wildes Spiel in der ersten Hälfte, für meinen Geschmack zu wild“, konstatiert Goos. „Wir hatten unzählige Chancen, die wir nicht genutzt haben, und haben uns das Leben selbst schwergemacht.“ Schließlich platzte der Knoten und das Team drehte den 2:3-Rückstand furios in einen Auswärts-Kantersieg.

Am Ende wurde dann doch deutlich: „Es sind große Unterschiede im Niveau, bei allem Respekt vor Stammheim. Wir müssen lernen, vermeintlich einfache Gegner nicht auf die leichte Schulter zu nehmen“, sagt Goos. Erfreulich: Mit Mario Fetsch traf ein Sommerneuzugang dreifach. „Dafür haben wir ihn geholt. Er hat sich super in die Mannschaft integriert“, berichtet der Coach über den 23-Jährigen der vom FC Honhardt kam. Anmerkung mit Augenzwinkern: „Er hätte aber ebenfalls mehr Tore schießen können.“

Auf der anderen Seite setzte es für die Stammheimer im ersten Punktspiel der neuen Saison also direkt die erste Packung. War die Partie gegen den TV Zazenhausen eine Woche zuvor noch verlegt worden, knüpft das Team heuer also nahtlos an das zurückliegende Bezirksliga-Desaster an. Na dann, herzlich willkommen in der Kreisliga!

Tore: 1:0 Kuhn (11./Eigentor), 1:1 Fetsch (13.), 1:2 Müller (27.), 2:2 Schulze (29.), 3:2 Karenke (36.), 3:3 Schulze (37./Eigentor), 3:4 Blaser (45.+2), 3:5 Fetsch (58.), 3:6 Müller (79.), 3:7 Fetsch (89.).

Besonderes: –

SportKultur Stuttgart – TSV Münster 0:7

Ebenfalls siebenfach unterwegs waren die Ballermänner aus Münster. Nach einem knappen Sieg zum Auftakt gegen den TSV Weilimdorf II (2:1) demontierte der Absteiger den Aufsteiger nach allen Regeln der Kunst. Von der offensiven Vielfältigkeit der Gäste zeugen vor allem die sechs verschiedenen Spieler, die sich in die Torliste eintrugen – neben Ömer Yilmaz von der SportKultur, der per Eigentor für das zwischenzeitliche 3:0 sorgte.

Beim Gastgeber überrascht indes Cheftrainer Ender Mermer mit seiner Spielanalyse: „So verrückt es klingt: Spielerisch waren wir deutlich stärker als der Gegner.“ Ender, der zudem stellvertretender Abteilungsleiter bei der SportKultur ist, hat den Posten an der Seitenlinie vorerst interimsweise übernommen, während Stefan Schullehner nunmehr als spielender Co-Trainer fungiert. Das große Manko, das gegen Münster am Ende für den Schiffbruch gesorgt habe: deutliche Schwächen bei gegnerischen Standardsituationen. „Vier der Tore sind durch Ecken gefallen, eines durch einen Freistoß“, hadert Mermer. Aus dem Spiel heraus habe der Gegner kaum für Torgefahr sorgen können. Der Coach muss aber auch anerkennen: „Münster war abgezockter und abgeklärter als wir.“ Besonders im Zweikampfverhalten hätten die Seinen regelmäßig das Nachsehen gehabt. „Da sind wir nicht robust genug. In der letzten Saison hatten wir gefühlt zu 90 Prozent den Ball und kaum Zweikämpfe, das müssen wir noch lernen.“

Positives gibt es indes in puncto Nachwuchs zu berichten. Mit Samuele Sciangula (18 Jahre) und Oothman Biachach (17 Jahre) kamen Spieler der ersten Generation zum Einsatz, die die gesamten Jugendmannschaften des 2012 gegründeten Vereins durchlaufen haben.

Tore: 0:1 Alkan (3.), 0:2 Gugjolli (37.), 0:3 Yilmaz (43./Eigentor), 0:4 Gann (45.+1), 0:5 Andert (53.), 0:6 Alkan (73.), 0:7 Reu (89.).

Besonderes: –

SV Prag – OFK Beograd 3:4

Nach dem furiosen Auftakt gegen den TSV Uhlbach (5:0) bedeutete das Spiel gegen Prag für den selbsterklärten Mitfavoriten auf die Meisterschaft ein echtes Stück Arbeit. „Im Vergleich zum Uhlbach-Spiel waren es von uns 20 Prozent weniger“, sagt Beograds Coach Sasa Aleksic, der aber trotzdem zufrieden war: „Die Jungs haben es gut gemacht und das gegen einen starken Gegner. Großen Respekt an die junge Mannschaft von Prag.“ Der Blick richtet sich indes bereits auf das kommende Ligaspiel: Das Revierduell mit dem SSV Zuffenhausen, mit dem sich die Beograder den Platz teilen. „Sie haben ein paar gute Spieler und einen sehr guten Trainer. Das wird ein schönes kleines Derby.“ Und das Pokalspiel zuvor beim dritten Zuffenhausener Rivalen, dem TV89 (Donnerstag, 19.30 Uhr)? „Interessiert mich nicht. Wir schauen auf die Liga“, stellt Aleksic klar.

Auf der anderen Seite herrscht indes Frust. Prags Trainer Frederik Bruder ist sich sicher: „Wir hatten die klareren Chancen und haben uns mindestens ein Unentschieden verdient.“ Besonders ärgerlich: Die ersten drei Gegentore fielen durch Eckbälle. „Da haben wir noch Nachholbedarf“, sagt Bruder, der aber auch betont: „Beim zweiten Tor hat der Schiedsrichter ein Handspiel übersehen, beim dritten wurde unser Torwart behindert.“ Mit Blick auf die bevorstehende Pokalpartie beim TV Zazenhausen II (Dienstag, 19.30 Uhr) äußert der Trainer: „Da müssen wir gewinnen. Einfach wird es aber nicht.“ Besonders die angespannte Kadersituation bereitet Kopfzerbrechen. Zu den fünf angeschlagenen Spielern gesellen sich zahlreiche Urlaubsfahrer. „Wir arbeiten aktuell quasi mit einem halben Kader“, hadert Bruder.

Tore: 1:0 Westermann (16.), 1:1 Padjan (33.), 1:2 Sijakovic (38.), 1:3 Buzdum (76.), 2:3 Raiser (79.), 2:4 Lakovic (82.), 3:4 Raiser (90.+5, Handelfmeter).

Besonderes: –

TSV Uhlbach – SG Weilimdorf 0:5

Es war ein Spiel, das lange spannender war, als es das Endergebnis vermuten lässt. Vier der fünf Tore für Weilimdorf fielen erst ab der 70. Minute. „In der ersten Hälfte haben wir uns sehr schwer getan“, erzählt Tilmann Janik, der zusammen mit Bobby Ikeokwu das Trainerduo beim Vorjahressiebten bildet. Eine Systemumstellung in der Pause von 4-3-3 auf 4-2-3-1 brachte schließlich den gewünschten Erfolg. „Danach hatten wir besseren Zugriff, haben besser den Ball laufen gelassen.“ Ein weiterer Faktor: Während dem Gegner gegen Ende zusehends die Puste ausging, stellten die Weilimdorfer die eigene außerordentliche Fitness samt später Torgefährlichkeit unter Beweis. Werden diese körperlichen Fähigkeiten in dieser Saison zum Zünglein an der Waage für das Team, das bei dem ein oder anderen Konkurrenten als Geheimfavorit gehandelt wird? „In der Kreisliga werden die Spiele hinten raus entschieden. Da ist es viel wert, dass bei uns eigentlich alle Spieler die 90 Minuten durchspielen können“, konstatiert Janik. Die Meisterschaft sei indes heuer nicht das Ziel. „Wir wollen uns stabilisieren und mittelfristig den Aufstieg anpeilen“, beschreibt der Coach die eigenen Ambitionen.

Für Uhlbach wiederholt sich indes die Geschichte nach dem Auftakt gegen Beograd: Erneut eine Niederlage, erneut ein 0:5. Eine weitere Parallele: „Es hört sich deutlicher an, als es war“, hadert Joshua Menger, Trainer der Gastgeber. Er führt aus: „Ab der 70. Minute passt es bei uns aktuell einfach nicht, es fehlt die Stabilität und die Einstellung.“ Ebenfalls Mangelware sei die Durchschlagskraft vor dem Tor. Am Abgang des eigenen Toptorjägers der Vorsaison, Noah Pilchowksi, oder auch der Kondition der Mannschaft will der Coach die Probleme nicht festmachen. Vielmehr lasse unter anderem die Einstellung zu wünschen übrig: „Nicht jeder ist bereit, die letzten Meter zu machen. Wir müssen jetzt noch härter arbeiten, bis der Knoten platzt.“

Tore: 0:1 Marinovic (19.), 0:2 Janik (71.), 0:3 Dietzhausen (72.), 0:4 Nedos (86.), 0:5 Gaxherri (89.).

Besonderes: –

TSV Weilimdorf II – TV Zazenhausen 7:2

Der dritte Siebenerpack des Spieltages geht auf das Konto des TSV Weilimdorf II. Nach einem abwechslungsreichen Hin und Her in der ersten Hälfte samt einer 3:2-Pausenführung für die Gastgeber überollten diese den Gegner in Halbzeit zwei. „Wir sind in der Liga angekommen“, zeigt sich Trainer Jürgen Zeyer entsprechend zufrieden. Die Gründe für das deutliche Ergebnis: „Wir waren ein stückweit fitter als der Gegner und konsequenter in allen Aktionen.“ Mit Emir Ataman traf ein Spieler dreifach, der nunmehr gemeinsam mit Ugur Capar von Türkspor die Torjägerliste anführt (beide vier Tore), und perspektivisch für die Verbandsliga-Mannschaft eingeplant ist. Aus jener wurde gegen Zazenhausen zudem Rinis Krasniqi abgestellt, genauso wie Fadel Boukari, der ebenfalls ein Tor beisteuerte.

Im Pokal muss das Team am Donnerstag (19.30 Uhr) beim SV Rot ran – für Zeyer keine Partie mit Freundschaftsspiel-Charakter. Stattdessen herrscht große Vorfreude: „Im Pokal kann man mit nur einem Spiel einen Schritt weiterkommen. Genau das wollen wir schaffen.“ Der Gegner dürfte gewarnt sein: In der vorherigen Runde schoss das Team - mit personeller Verstärkung aus der Verbandsliga – den Staffel- und Revierkonkurrenten SG Weilimdorf mit 7:1 ab.

Bei den Zazenhausenern macht sich Trainer Stefan Schuon indes keine Sorgen um mentale Folgen der herben Klatsche zum eigenen Ligastart: „Die Jungs werden das gut wegstecken. Unser Ziel ist der Klassenerhalt, wir werden in dieser Saison vermutlich öfter verlieren als gewinnen.“ Nach einer dürftigen Vorbereitung mit vielen Spielabsagen und zudem dem verschobenen Auftaktspiel gegen die SportKultur am ersten Spieltag fehle es dem Team aktuell an der nötigen Spielpraxis. Dementsprechend kommt auch das Pokalspiel am Dienstag um 19.30 Uhr beim FV Gemania Degerloch II gelegen. „Jede Partie ist für uns wichtig. Man hat auch gegen Weilimdorf gemerkt, dass wir noch nicht fit genug sind“, sagt Schuon. Spätestens nach dem 4:2 für den Gegner sei „die Kraft, die Luft und die Zuversicht“ weggewesen. Sein Fazit: „Weilimdorf war natürlich die bessere Mannschaft, aber die Niederlage ist am Ende einen Tick zu hoch ausgefallen.“

Tore: 1:0 Kraft (2.), 2:0 Ataman (13.), 2:1 Hepfer (24., Foulelfmeter), 3:1 Ataman (37.), 3:2 Hartmann (44.), 4:2 Ataman (60., Foulelfmeter), 5:2 Baierle (65.), 6:2 Boukari (68.), 7:2 Windhager (80.).

Besonderes: –

Sportvg Feuerbach – TV89 Zuffenhausen 1:3

Während der Revierrivale SSV seiner Favoritenrolle bislang noch nicht gerecht wird, stürzt der TV89 Zuffenhausen bereits früh einen weiteren hochgehandelten Aufstiegsaspiranten: Mit 14 Stimmen kürte die Liga die Sportvg Feuerbach zum Topfavoriten auf die Meisterschaft. Stattdessen sind die Talkrabben nach ihrem Abstieg nun auf dem harten Boden der Kreisliga-Realität gelandet. Zuffenhausens Coach Umut Yürük konstatiert: „Feuerbach hat eine junge, starke Mannschaft, aber sie haben gegen uns das Rezept nicht gefunden.“ Die eigene, höchst erfolgreiche Marschroute entsprach dem kleinen Ein-mal-Eins der Konstellation David gegen Goliath: Tief stehen und auf Konter lauern. Neben den schnellen Umschaltsituationen habe sich sein Team auch bei Standards „saugefährlich“ gezeigt – so wie beim frühen Führungstor durch Sahin Karaoglan: Ging nach einem Freistoß ein Fallrückzieher-Versuch noch in die Hose, plumpste der Ball schließlich dem Stürmer vor die Füße, der dann aus vier Metern leichtes Spiel hatte.

Yürüks Spielfazit: „Das Ergebnis hätte auch noch höher ausfallen können. Wir haben gezeigt: Wenn wir geschlossen spielen, können wir jeden schlagen.“

Bei Feuerbach steht indes die Erkenntnis: Ein Meister ist noch nie vom Himmel gefallen. Die Mission direkter Wiederaufstieg braucht ein hartes Stück Arbeit. Auch Coach Sven Damnig betont: „Die 46 Jahre, die Feuerbach mindestens in der Bezirksliga gekickt hat, bedeuten nicht viel.“ Die Devise: Auch ein Bezirksliga-Urgestein muss sich in der Kreisliga erst einmal beweisen. Trotz spielerischen Vorteilen für die Talkrabben habe es unter anderem an der nötigen Kaltschnäuzigkeit und Erfahrung gemangelt. „Wir haben eine junge Mannschaft, nur zwei Spieler sind über 30 – das darf man nicht vergessen.“ Gleichzeitig zollte der Trainer dem Gegner Respekt: „Der TV hat es sehr gut und clever gemacht. Sie standen tief wir waren zum Teil zu nachlässig.“

Tore: 0:1 Karaoglan (5.), 1:1 Lenz (45.+3), 1:2 Kuzu (67.), 1:3 Erarslan (86.).

Besonderes: –

TSV Mühlhausen – TB Untertürkheim 3:1

Nach der 2:4-Auftaktpleite bei der SG Weilimdorf hat der TSV Mühlhausen den ersten Sieg eingefahren – einen wichtigen, wie Coach Armend Mehmeti betont: „Es ging darum, den Anschluss nicht zu verpassen und direkt zu Beginn der Saison unten reinzurutschen.“ Trotz des Sieges haderte er mit dem Ergebnis. „Das war wieder einmal unser einziges Manko: die Chancenverwertung. Wir hätten hier auch sieben oder acht Tore schießen können.“ Gegen einen tiefstehenden und auf Konter lauernden Gegner war sein Team spielerisch klar überlegen, einzig die eigenen Ladehemmungen machten zu schaffen. „Gegen Weilimdorf hat sich das noch gerächt, dieses Mal zum Glück nicht“, sagt Mehmeti, der die Gründe im mentalen Bereich verortet: „Im Training treffen sie wie die Scharfschützen, aber auf dem Platz hapert es gerade ein wenig.“

Indes blickt der Coach mit Vorfreude auf das Wiedersehen im Bezirkspokal mit dem Gegner und Meister der Vorsaison, dem ASV Botnang (Donnerstag, 19.30 Uhr). „Da muss ich meine Jungs gar nicht motivieren, das wird ein heißer Tanz.“

Für Ivo Ilijasevic, Trainer der Untertürkheimer, gab es schon direkt nach dem Spiel keine Ausreden: „Mühlhausen hat komplett verdient gewonnen, das habe ich dem Trainer nach dem Abpfiff auch gesagt.“ Nach einem „sehr guten Start“ habe sein Team in der ersten Hälfte noch verdient in Führung gelegen. Doch nach dem unglücklichen Gegentreffer nach einem Torwartfehler, ging es rapide bergab. „Wir sind von Minute zu Minute schlechter geworden“, hadert Ilijasevic. Auch der Plan, in Hälfte zwei das Ruder herumzureißen, ging nicht auf. Ganz anders auf der Gegenseite: „Mühlhausen hat dreimal so viel gemacht, um das Spiel zu gewinnen, wie wir.“ Die bittere Erkenntnis: „In puncto Mentalität und Einstellung muss ich den Spielern gerade einiges vorwerfen.“

Tore: 0:1 Schwarz (16.), 1:1 Koutretsis (30.), 2:1 Fidler (49.), 3:1 Parzer (87.).

Besonderes: -