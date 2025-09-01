Fußball: Kreisliga A, Staffel 1 Die neuen Ballermänner ballern schon mächtig los
Von den sogenannten Großen der Liga schwächelt nur der SSV Zuffenhausen, während die SG Weilimdorf trotz schlechter Voraussetzungen „Bärenkräfte“ entwickelt.
Na da war ja schon wieder mächtig Feuer drin! Zum Saisonauftakt in der Kreisliga A, Böblingen/Stuttgart, Staffel 1, hatten die Spieler ihr Visier bereits ordentlich eingestellt. In den sieben Begegnungen gab es 38 Tore zu bestaunen. Das macht einen Schnitt von mehr als fünf pro Begegnung und somit Lust auf mehr. Wie gewohnt, haben wir das Geschehen auf den Sportplätzen wieder zusammengefasst.