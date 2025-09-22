Fußball: Kreisliga A, Staffel 1: Drei Platzverweise in Uhlbach und der erste Sieg der „Wundertüte“

Am vierten Spieltag der Fußball-Kreisliga A Stuttgart/Böblingen, Staffel 1, bleiben Türkspor, OFK Beograd und der TSV Münster weiter unantastbar. Indes hat aus dem Trio am anderen Tabellenende mit der SportKultur Stuttgart das erste Team gepunktet – und das per Treffer à la Wembley 1966? Der Blick auf die Begegnungen des vergangenen Sonntags.

SSV Zuffenhausen – SG Weilimdorf 3:1 Es ist vollbracht: Im vierten Spiel fahren die Zuffenhausener den ersten Sieg ein. Die Gefühlslage an der Hirschsprungallee? „Mehr Erleichterung als Freude“, gibt Trainer Erhan Atici zu. Begeisterung sieht freilich anders aus, zumal es hinter den Kulissen des Vereins kräftig rumort. „Das war die turbulenteste Woche meiner Trainerkarriere“, verrät der Coach. Grüppchenbildung im Team, Spieler, die das Training verweigern – so lauten die Stichworte. „Es war kein Zufall, dass wir so schlecht in die Saison gestartet sind“, führt Atici aus. In Folge dessen wurden gegen Weilimdorf mehrere Spieler aus der Startelf beziehungsweise dem Kader rotiert – Namen nennen will der Trainer nicht.

Und prompt gelang zum perfekten Zeitpunkt der erste Dreier. „Es war ein hartes Stück Arbeit, Weilimdorf war sehr stark“, sagt Atici über die Partie. „In den vergangenen Spielen kam noch Pech dazu, dieses Mal hatten wir auch etwas Glück.“ Zusätzlich habe sich die defensivere Herangehensweise ausgezahlt. Mit Blick auf die Querelen im Team konstatiert der Coach: „Wir müssen noch ein paar Gespräche führen. Aber ich hoffe, dass wir jetzt wieder alle in einem Boot sitzen.“

Auf der anderen Seite lautet die Erkenntnis bei Weilimdorfs Trainer Tilmann Janik: „Wir haben Lehrgeld bezahlt. Wir hatten besonders in der ersten Halbzeit mehr vom Spiel, haben aber keine Tore gemacht und auch zu wenige Chancen kreiert.“ Auf beiden Seiten zeigten sich die Offensivreihen lange knausrig, ehe Zuffenhausens Jon Jakob Lauser mit dem 1:0 nach einer Ecke in der 60. Minute eröffnete. Das Problem bei Weilimdorf: „Wir hätten cleverer spielen müssen. Wir waren zum Teil überhastet und haben Überzahlsituationen nicht gut ausgespielt.“ Unterm Strich sah Janik aber kein schlechtes Spiel der Seinen: „Gegen Prag haben wir verdient verloren, aber gegen Zuffenhausen wäre ein Unentschieden gerecht gewesen.“

Tore: 1:0 Lauser (60.), 1:1 Schdanowitsch (65.), 2:1 Klose (78.), 3:1 Öztürk (83.).

Besonderes: –

TSV Mühlhausen – TV 89 Zuffenhausen 1:5

Nach der 1:2- Niederlage gegen den Aufstiegsaspiranten TSV Münster melden sich die Zuffenhausener eindrucksvoll zurück. Das nun viertplatzierte Team bleibt damit an dem ungeschlagenen Spitzentrio dran. Trainer Umut Yürük bestätigt: „Wir kommen immer mehr ins Rollen“, schiebt aber direkt nach: „Das Ergebnis ist zu hoch ausgefallen.“ Phasenweise sei der Gegner besser im Spiel gewesen, war drauf und dran, nach der Führung für Zuffenhausen das Spiel zu drehen. Stattdessen sorgten abgezockte Mühlhausener für den am Ende deutlichen Auswärtssieg. Der laut Yürük entscheidende Erfolgsfaktor: „Der Zusammenhalt im Team. Ohne den würden wir so ein Spiel verlieren, wären gegen Münster unter die Räder gekommen und hätten auch gegen Feuerbach nicht gewonnen.“

Hier sieht der Trainer auch den großen Unterschied zum vergangenen, mäßig erfolgreichen Jahr. „Das kann man gar nicht vergleichen. Wir sind mittlerweile eng zusammengerückt, jeder kämpft jeden“, führt Yürük aus. „Das braucht es auch, denn die Liga ist bockstark dieses Jahr.“

Ähnlich wie sein Gegenüber sagt Mühlhausens Coach Armend Mehmeti: „Die Niederlage hört sich brutal an, dem war aber nicht so. Das Ergebnis spiegelt nicht das Spiel wieder.“ Stattdessen sah er eine beherzt aufspielende eigene Mannschaft, die in Schlüsselszenen – vor dem eigenen und dem gegnerischen Tor – das Nachsehen hatte, spielerisch aber auf einem guten Weg sei. „Wir machen einfach zu viele individuelle Fehler, ich kann es mir selbst nicht erklären“, ärgert sich der Trainer, der bezüglich des Gegners aber klarstellt: „Wenn eine Mannschaft 5:1 gewinnt und dabei so effizient die Chancen nutzt, hat sie auch verdient gewonnen.“

Tore: 0:1 Mavinga (27.), 1:1 Fidler (55.), 1:2 Mavinga (62.), 1:3 Teixeira (72.), 1:4 Kuzu (78.), 1:5 Karaoglan (85.).

Besonderes: –

Türkspor Stuttgart – TSV Weilimdorf II 3:1

Der Spitzenreiter macht seine Hausaufgaben und fährt gegen Weilimdorf den vierten Sieg im vierten Spiel ein. Ein Torfestival wie in den vergangenen Partien blieb dieses Mal aber aus. „Wir haben gegen eine taktisch sehr gute Mannschaft gespielt, die sich gut hinten reingestellt hat“, erzählt Türkspor-Coach Memik Erdogan. „Damit hatten wir anfangs unsere Probleme.“ Von den aus Weilimdorfs Verbandsliga-Mannschaft abgestellten Spielern konterte Fadel Boukari das frühe 1:0 durch Türkspors Elmedin Sovtić. „Diese Jungs haben eine andere Qualität, das hat Weilimdorf gut genutzt“, konstatiert der Trainer, „aber wir haben den Kampf angenommen und am Ende verdient gewonnen.“

Mit Blick auf die Tabelle kristallisiert sich derweil bereits nach vier Spieltagen ein heißer Kampf um die Spitze heraus. „Ich gehe davon aus, dass dieser Dreikampf länger dauern wird“, sagt Erdogan über das Duell mit den ebenfalls punktverlustfreien Beograd und Münster auf den Plätzen zwei und drei. Indes sieht er sein Team gut gerüstet: „Letztes Jahr war es Botnang, die sehr hartnäckig waren, deswegen sind wir das gewohnt.“

Für Weilimdorf steht dagegen die dritte knappe Niederlage aus den ersten vier Spielen zu Buche. Trainer Jürgen Zayer weiß aber durchaus positives daraus zu ziehen: „Wir waren gegen alle Mannschaften bisher mindestens auf Augenhöhe. Mit etwas Spielglück holen wir hier oder auch gegen die SG West Punkte.“ Der Spielverlauf gegen Türkspor ist schnell erzählt: „Erst fangen wir uns einen Konter, dann fällt das 1:2 nach einem Standard und vor dem 1:3 haben wir aufgemacht.“ ‚Kann passieren’ lautet die Erkenntnis, während Zayer seiner Mannschaft in puncto Spielanlage und Einsatz kaum einen Vorwurf machen könne. Dementsprechend gebe es auch gegen OFK Beograd am kommenden Wochenende keinen Grund, das eigene Spiel zu verändern. Durch die jüngste Pleite sind die Weilimdorfer indes auf Rang elf abgerutscht

Tore: 1:0 Sovtic (15.), 1:1 Boukari (22.), 2:1 Isa Bozkurt (39.), 3:1 Delgir (85.).

Besonderes: –

SV Prag – TB Untertürkheim 7:0

Drei Doppelpacker und ein Last-Minute-Treffer bescheren den Pragern einen furiosen Heimsieg. Nach dem schweren Auftaktprogramm mit Pleiten gegen Türkspor (1:6) und Beograd (3:4) und dem anschließenden 4:1-Sieg gegen die SG Weilidorf zeigt die Formkurve an der Parlerstraße also weiter nach oben. „Es war ein souveräner, sehr dominanter Auftritt der Jungs“, ist Trainer Frederik Bruder entsprechend zufrieden. Nach dem Aufstieg im vergangenen Jahr und der zurückliegenden ersten Kreisliga-A-Saison verfestigt sich der Eindruck: Prag ist in der Liga angekommen. Auch Bruder betont: „Wir haben letztes Jahr viel dazugelernt, sind jetzt deutlich stabiler.“

Neuigkeiten gibt es zudem aus dem Krankenlazarett: Luis Westermann, der am vergangenen Wochenende wegen einer Platzwunde am Kopf vom Krankenwagen abgeholt werden musste, wird voraussichtlich noch die nächsten Wochen ausfallen. Nicht der Kopf, sondern eine Fleischwunde am Knie, die er sich bei dem Vorfall ebenfalls zugezogen hatte, verzögert die Rückkehr. Bruder gibt aber Entwarnung: „Es geht ihm den Umständen entsprechend gut.“

Für Untertürkheim setzt es dagegen die nächste Backpfeife. Schon eine Woche zuvor war der Tabellenvorletzte gegen den TSV Uhlbach mit 1:7 untergegangen. „Wir haben nichts aus der Situation gelernt“, stöhnt Trainer Ivo Ilijasevic. „Wir stecken aktuell in einer sehr schwierigen Phase und müssen gucken, dass wir möglichst schnell die Wende schaffen.“ Die Problemzonen auf dem Platz: „Cleverness, Mentalität und Selbstbewusstsein.“ Zu einfache Gegentore, aber auch mangelnder Einsatz von großen Teilen der Mannschaft seien das Rezept für die deutlichen Niederlagen. Dazu gesellen sich die zahlreichen Ausfälle wichtiger Stammspieler. Kehrte gegen Prag immerhin Yannick Riess-Morales aus der Elternzeit zurück, wurden unter anderem der gesperrte Stürmer Luis Puppa und die verletzten Michael Höschele und Sandro Vukic schmerzlich vermisst. „Ich gebe nicht auf, aber es wird nicht leichter. Wir brauchen endlich ein kleines Erfolgserlebnis“, sagt Ilijasevic.

Tore: 1:0 König (22.), 2:0 König (31.), 3:0 Raiser (47.), 4:0 Raiser (56.), 5:0 Geiger (73.), 6:0 Geiger (83.), 7:0 Rösch (90.+3).

Besonderes: –

TSV Münster – TV Zazenhausen 5:0

Münster bleibt weiter auf Dreierkurs und sorgt gegen Zazenhausen für klare Verhältnisse. Ein Sieg, der für Trainer Uwe Braun auch in der Höhe gerecht war: „Es war ein klares Ding. Wir konnten uns gut auf den Gegner vorbereiten und haben verdient gewonnen.“ Mit Blick auf den dritten Platz des eigenen, weiterhin verlustpunktfreien Teams, sagt der Coach: „Wir sind absolut zufrieden, auch weil wir im Sommer einen Umbruch hatten.“ Neben Türkspor und Beograd zählt er auch den TV 89 Zuffenhausen sowie die Feuerbacher zum Favoritenkreis. „Die Liga ist sehr ausgeglichen und schwer zu spielen. Wir sind jetzt erstmal froh über unsere zwölf Punkte“, betont Braun.

„Es war ein verdienter Sieg für Münster“, sagt auch Gäste-Trainer Stefan Schuon. Nachdem das Team in der vergangenen Saison fast abgestiegen wäre und einige Stammkräfte im Sommer den Verein verließen, macht sich der Coach keine Illusionen: „Wir werden uns zumindest in der Hinrunde nicht mit solchen Mannschaften messen können. Das sind für uns Trainingseinheiten, in denen wir reifen.“ Zwar habe sein Team mitunter gute Phasen gezeigt, aber am Ende „ist Münster zu kompakt, zu robust, als dass sie da was anbrennen lassen.“ Besonders in puncto individuelle Klasse könne man nicht mithalten, aber ohnehin viel wichtiger: „Unsere Mannschaft ist intakt, die Stimmung ist gut“, stellt Schuon klar.

Tore: 1:0 Weiss (3.), 2:0 Gugjolli (36.), 3:0 Alkan (56.), 4:0 Gugjolli (81.), 5:0 Kreidl (90.).

Besonderes: –

SportKultur – SG West 1:1

Am Ende war es ein Tor der Marke „Wembley 1966“, das den West-Stuttgartern den Dreier kostete – davon ist zumindest Senai Tasfaldet, Trainer der Gäste, überzeugt. Was war geschehen? In der zehnten Minute wurde ein SportKultur-Eckball aus dem Strafraum geköpft, Mert Korkmaz fasste sich ein Herz und hielt aus rund 25 Metern Entfernung volley drauf – der Ball klatschte an die Unterkante der Latte und schlug dem Schiedsrichter zufolge hinter Linie auf, ehe er ins Feld zurücksprang. „Der Ball war niemals drin, der Gegner hat ja nicht mal gejubelt“, konstatiert Tasfaldet. SportKulturs Trainer Ender Mermer entgegnet: „Ich selber habe es nicht gesehen, aber der Schiedsrichter war sich auch nach dem Spiel noch zu 100 Prozent sicher.“

Sei es wie es sei; die Führung hielt über eine Stunde, ehe West den Ausgleich erzielte und – hier sind sich die Trainer weitestgehend einig – den verdienten 1:1-Endstand herstellte. „SportKultur hat es vor allem in der Offensive gut gemacht, sie haben physisch sehr starke und schnelle Angreifer“, sagt Tasfaldet, der auch mit Blick auf die Tabelle im Großen und Ganzen zufrieden ist. Gleichzeitig wirkt die vergangene Saison noch als Mahnmal nach. „Letztes Jahr haben wir auch eine starke Hinrunde gespielt, sind dann aber in der Rückrunde komplett eingebrochen.“ Vorerst gelte es, den harten kommenden Monat mit Spielen gegen Münster, Beograd und Türkspor zu überstehen. „Dann werden wir sehen, wo wir wirklich stehen“, ist sich der Trainer sicher.

Ebenfalls mit Türkspor hat die SportKultur schon am nächsten Sonntag ein echtes Brett vor der Brust. Pünktlich brachte der Aufsteiger nun also erstmals etwas Zählbares aufs Papier. „Wir machen aktuell wichtige Schritte nach vorne und werden am Wochenende konkurrenzfähig sein“, ist sich Mermer sicher. Vor allem in Sachen Zweikampfverhalten zeige die Formkurve beim Tabellen-14. nach oben. Und bezüglich der individuellen Klasse gebe es ohnehin nichts auszusetzen. „Türkspor hat starke Einzelspieler, aber wir sind nicht minder gut besetzt. Wenn wir unsere PS auf die Straße bekommen, haben wir gute Chancen gegen Türkspor“, zeigt sich der Coach selbstbewusst.

Tore: 1:0 Korkmaz (10.), 1:1 Blaser (75.).

Besonderes: –

SC Stammheim – OFK Beograd 0:11

Die Beograder feiern einen Kantersieg wie er im Buche steht und befinden sich nunmehr auch in puncto Tordifferenz mit Türkspor auf Augenhöhe – lediglich ein Törchen mehr und die Zuffenhausener hätten den Roten aus Bad Cannstatt die Tabellenführung entrissen. Für Beograds Trainer Sasa Aleksic zeigte sich von der Leistung der Seinen indes wenig überrascht: „Ich habe es vor zwei Wochen gesagt: Sobald alle Spieler aus dem Urlaub zurück und wieder fit sind, sind wir sehr stark.“ Klar ist aber auch: Die Klassentauglichkeit des Gegners steht schwer in Frage. Bereits in den zurückliegenden Partien gegen Türkspor (2:10) und West (3:7) zeigte sich der Absteiger alles andere als konkurrenzfähig. Immerhin attestiert Aleksic dem Gegner: „Sie haben ein gutes Passspiel.“ Am Ende zeigte er sich dann aber doch begeistert von dem, was die eigene Mannschaft da abgeliefert hat: „Sehr hohes Niveau, total diszipliniert und eine positive Energie“, schwärmt der Trainer.

Tore: 0:1 Sijakovic (14.), 0:2 Lakovic (16.), 0:3 Buzdum (22.), 0:4 Lakovic (24.), 0:5 Sijakovic (44.), 0:6 Buzdum (45.+4), 0:7 Sijakovic (60.), 0:8 Renner (78.), 0:9 Renner (81.), 0:10 Stojkovic (89.), 0:11 Trivunovic (90.+2).

Besonderes: –

TSV Uhlbach – Sportvg Feuerbach 5:2

Drei Platzverweise, viele Tore und ganz viel Kampf – die „Götzenberg-Arena“ hat ihrem Ruf wieder einmal alle Ehre gemacht, dürfte so mancher Beobachter denken. „Uns war bewusst, dass Uhlbach brutal über das Kämpferische kommt. Wahnsinn, was die alles in die Waagschale geworfen haben“, sagt Gäste-Trainer Sven Damnig nach dem Spiel anerkennend. Jenes entwickelte sich spätestens in Hälfte zwei zu einem echten Kreisliga-Krimi. Nach zwischenzeitlicher 3:0-Führung für die Gastgeber kamen die Feuerbach mit einem Doppelschlag zurück, ehe Kai Mährle mit Gelb-Rot vom Platz flog. Einem Trikotzupfer des Übeltäters war eine lautstarke Beschwerde in Richtung Schiedsrichter in Hälfte eins vorangegangen – damit war er auf Feuerbacher Seite nicht allein.

Joshua Menger, Spielertrainer bei Uhlbach, kritisiert: „Der Gegner hat sich mehr auf den Schiedsrichter konzentriert als auf das eigene Spiel.“ Sein Trainergegenüber Sven Damnig bestätigt: „Wir haben uns zu sehr leiten lassen von Emotionen, dieses Gesicht meiner Mannschaft hat mir nicht gefallen.“ Nach einer diesbezüglichen Ansprache in der Kabine und dem anschließenden Aufwind in Hälfte zwei, „haben zwei Entscheidungen des Schiris dafür gesorgt, dass wir direkt wieder den Faden verloren haben“, hadert Damnig. Spätestens in der Nachspielzeit lagen die Nerven dann völlig blank. Heimtrainer Menger zufolge waren Uhlbachs Benjamin Mang und Feuerbachs Enes Fetahi aneinandergeraten. Letzterer habe dann Mang auf den Hinterkopf geschlagen und dafür die rote Karte kassiert. Mang sah für die vorangegangene Szene die gelbe Karte, ehe er den Platzverweis für seinen Kontrahenten mit Applaus quittierte und deswegen seinerseits vom Platz flog.

Feuerbachs Coach, der die Szene nur aus der Distanz verfolgt hat, konstatiert: „Ich habe nur zwei Köpfe zusammenrauschen sehen. Aber wenn der Schiri so entschieden hat, glaube ich ihm das.“ So oder so stellt er eines klar: „Gewalt hat auf dem Sportplatz nichts zu suchen, wir sind hier nicht beim Ringen.“

Mengers Fazit zum Spiel: „Es war sehr viel Feuer drin, aber wir haben uns nicht beirren lassen und verdient gewonnen.“ Mit dem zweiten Sieg in Folge haben die Götzenberg-Kicker mit Feuerbach nach Punkten gleichgezogen und liegen nun auf Rang neun.

Tore: 1:0 Thöne (14.), 2:0 Metzger (34.), 3:0 Eboni (46.), 3:1 Lombardi (48.), 3:2 Martinez (50.), 4:2 Menger (82.), 5:2 Thöne (90.+2).

Besonderes: g elb-rot für Mährle (Feuerbach, 59.), rote Karte für Fetahi (Feerbach, 90.+3), gelb-rot für Mang (Uhlbach, 90.+3)