Fußball: Kreisliga A, Staffel 1 Drei Platzverweise in Uhlbach und der erste Sieg der „Wundertüte“
Während das Spitzentrio im Gleichschritt marschiert, sendet auch der SSV Zuffenhausen und die SportKultur Stuttgart ein erstes Lebenszeichen.
Am vierten Spieltag der Fußball-Kreisliga A Stuttgart/Böblingen, Staffel 1, bleiben Türkspor, OFK Beograd und der TSV Münster weiter unantastbar. Indes hat aus dem Trio am anderen Tabellenende mit der SportKultur Stuttgart das erste Team gepunktet – und das per Treffer à la Wembley 1966? Der Blick auf die Begegnungen des vergangenen Sonntags.