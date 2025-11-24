Fußball-Kreisliga A, Staffel 1 Ein Quereinsteiger als Torhüter und die Festspiele des „TSV Menger“
Während Türkspor das Gipfelduell knapp für sich entscheidet, klopft die SG Weilimdorf furios bei der Spitzengruppe an.
Am 14. Spieltag der Fußball-Kreisliga A Stuttgart/Böblingen, Staffel 1, gibt sich OFK Beograd beim Schlusslicht trotz schwieriger Bedingungen keine Blöße und setzt der SSV Zuffenhausen seinen Sturmlauf durch die Liga fort. Der Blick auf die Begegnungen.