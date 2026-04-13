Fußball-Kreisliga A, Staffel 1 Eine blutige Nase, kurioses Torhüterwechselspiel und Favoritensiege
Verkehrte Welt bei Türkspor Stuttgart und beim TB Untertürkheim wechselt ein Akteur während des Spiels die Trikotfarbe.
Verkehrte Welt bei Türkspor Stuttgart und beim TB Untertürkheim wechselt ein Akteur während des Spiels die Trikotfarbe.
Der 22. Spieltag in der Kreisliga A, Staffel 1, Stuttgart/Böblingen, war für so manches Kellerkind bitter und hat den Trainer des TV Zazenhausen in seinem Handeln vollkommen bestätigt. All das und noch vielmehr hat sich am Sonntag ereignet.