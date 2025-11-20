Fußball-Kreisliga A, Staffel 1 Einst Buchwald und Löw, heute Kreisliga
Jürgen Zeyer wurde als Trainer-Späteinsteiger zum Aufstiegscoach beim TSV Weilimdorf II. In anderer Rolle hat er auch das Profigeschäft schon kennen gelernt.
Jürgen Zeyer wurde als Trainer-Späteinsteiger zum Aufstiegscoach beim TSV Weilimdorf II. In anderer Rolle hat er auch das Profigeschäft schon kennen gelernt.
Als Jürgen Zeyer 2018 beim Fußball-Kreisliga-B-Club ASV Aichwald II seinen ersten Trainerposten übernahm, trat er in prominente Fußstapfen. Mehr als 20 Jahre zuvor hatte dort auch ein gewisser Domenico Tedesco seine Trainerkarriere begonnen – der spätere Bundesliga-Coach von RB Leipzig und Schalke 04. Während der gebürtige Italiener jüngst José Mourinho bei Fenerbahçe Istanbul beerbt hat, ist Zeyer dem Amateursport treu geblieben. Seine aktuelle Station: der TSV Weilimdorf II in der Kreisliga A Stuttgart/Böblingen. Jedoch: Auf reichlich Erfahrung mit dem Profisport bringt es auch er, wenngleich aus anderer Rolle.