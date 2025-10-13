Fußball: Kreisliga A, Staffel 1 Erster Trainerwechsel der Saison und klare Sache im Spitzenspiel
Beim SSV Zuffenhausen hat die sportliche Misere Konsequenzen. Indes ist das Spitzenquartett gesprengt und schnürt ein Spieler einen Tore-Fünferpack.
Der siebte Spieltag der Fußball-Kreisliga A Stuttgart/Böblingen, Staffel 1, ist mit einem Zuffenhausener Knall zu Ende gegangen – nämlich dem ersten Trainerwechsel der Saison. Rein sportlich hat Türkspor den Turbo gezündet und der OFK Beograd Stuttgart im Spitzenspiel seine Formstärke eindrucksvoll unter Beweis gestellt. Der Blick auf die Begegnungen vom Sonntag.