Fußball-Kreisliga A, Staffel 1 Ein freiwillig vergebener Elfer und ein Viererpacker mit Urlaubsbonus
Während sich das Spitzenquartett keine Blöße gibt, betreibt der SSV Zuffenhausen bei Brötchen und Kaffee Teambuilding.
Am zwölften Spieltag der Fußball-Kreisliga A Stuttgart/Böblingen, Staffel 1, gibt es nur wenige Überraschungen. Der OFK Beograd schießt ein deutliche Führung heraus und gerät dann doch nochmal in die Bredouille und die Feuerbacher zeigen per spätem Dreierpack Last-Minute-Qualitäten. Der Blick auf die Begegnungen.