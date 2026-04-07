Türkspor Stuttgart revanchiert sich für die Pokalpleite, die SG West und der SV Prag atmen durch. Währenddessen wildes Spiel zwischen Schlusslicht und Spitze.
07.04.2026 - 19:36 Uhr
Der 21. Spieltag am Ostermontag fand in der Kreisliga A, Staffel 1 Stuttgart/Böblingen dezimiert statt. Die Partie TV89 Zuffenhausen – TSV Mühlhausen wurde auf diesen Dienstag (19.30 Uhr), die Begegnung Sportvg Feurbach – TSV Uhlbach auf 16. April (19.30 Uhr) verlegt. Trotz nur sechs Spielen legten sich die Mannschaft viele „Eier“ gegenseitig ins Netz, insgesamt waren es 36.