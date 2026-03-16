Fußball-Kreisliga A, Staffel 1 Kabinen-Klau und ein Trainer schäumt vor Wut
Aus dem Titeldreikampf wird nach erneutem Türkspor-Patzer ein Zweikampf und ein schon abgestiegen geglaubtes Team ist plötzlich zweitbeste Rückrundmannschaft.
Aus dem Titeldreikampf wird nach erneutem Türkspor-Patzer ein Zweikampf und ein schon abgestiegen geglaubtes Team ist plötzlich zweitbeste Rückrundmannschaft.
Am 18. Spieltag der Kreisliga A, Staffel 1, Stuttgart/Böblingen gab es nicht nur besondere Tore und Überraschungen auf dem Platz, sondern für die Spieler des TV89 Zuffenhausen auch eine böse Überraschung nach der Partie.